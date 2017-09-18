يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

تحمي المادة المزيلة للترسبات الكلسية المميزة هذه جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنها فعالة وآمنة جدًا وسهلة الاستخدام. لإزالة فعالة للكلس، أزِل الترسبات الكلسية عند الحاجة أو بعد 250 كوبًا، وفقًا لمستوى عسر المياه.