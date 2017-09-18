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  • إطالة فترة استخدام الآلة إطالة فترة استخدام الآلة إطالة فترة استخدام الآلة

    مجموعة الصيانة

    CA6706/10

    إطالة فترة استخدام الآلة

    تسمح لك مجموعة الصيانة هذه بتفادي تعطّل آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل، مع الحفاظ على نظافتها وعملها بطريقة سلسة. فهي مصممة لتزويدك بأفضل أداء للآلة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الصيانة

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    مراجعة كل أكسسوارات Saeco وأجزاؤها

    إطالة فترة استخدام الآلة

    تخمير قهوة بمذاق ألذ

    • مثل CA6706/00 تمامًا
    • مجموعة الحماية الكاملة
    • مادة مزيلة للكلس (× 2) وفلتر مياه (× 2)
    • مزيل الزيت (عدد 6) والشحم
    المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبرسو

    المياه النقية تطيل عمر ماكينة الإسبرسو

    يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.

    إزالة مثالية للكلس من دورات الماء

    إزالة مثالية للكلس من دورات الماء

    ينظف مزيل الكلس في ماكينات Philips Saeco كل دورات الماء في ماكينة الإسبرسو بشكل مثالي.

    كل ما تحتاج إليه لحماية آلتك الأوتوماتيكية بالكامل بطريقة مثالية

    كل ما تحتاج إليه لحماية آلتك الأوتوماتيكية بالكامل بطريقة مثالية

    تُعدّ مجموعة الصيانة من Philips المجموعة الأنسب للحفاظ على أفضل أداء لآلات تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بطريقة مثالية.

    حماية آلات تحضير الإسبريسو من الانسداد بفعل البقايا

    حماية آلات تحضير الإسبريسو من الانسداد بفعل البقايا

    تزيل أقراص إزالة زيت القهوة كل بقايا زيت القهوة وتحافظ في الوقت نفسه على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر على الأقل.

    يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

    يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

    تحمي المادة المزيلة للترسبات الكلسية المميزة هذه جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنها فعالة وآمنة جدًا وسهلة الاستخدام. لإزالة فعالة للكلس، أزِل الترسبات الكلسية عند الحاجة أو بعد 250 كوبًا، وفقًا لمستوى عسر المياه.

    استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

    استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

    يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      يتضمّن
      قارورتان من المادة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو وخرطوشتان لفلتر المياه BRITA INTENZA+‎ ومزيل زيت القهوة (عدد 6) وشحم تزييت

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.9  kg
    Badge-D2C

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