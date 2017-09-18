CA6706/10
إطالة فترة استخدام الآلة
تسمح لك مجموعة الصيانة هذه بتفادي تعطّل آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل، مع الحفاظ على نظافتها وعملها بطريقة سلسة. فهي مصممة لتزويدك بأفضل أداء للآلةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.
ينظف مزيل الكلس في ماكينات Philips Saeco كل دورات الماء في ماكينة الإسبرسو بشكل مثالي.
تُعدّ مجموعة الصيانة من Philips المجموعة الأنسب للحفاظ على أفضل أداء لآلات تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بطريقة مثالية.
تزيل أقراص إزالة زيت القهوة كل بقايا زيت القهوة وتحافظ في الوقت نفسه على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر على الأقل.
تحمي المادة المزيلة للترسبات الكلسية المميزة هذه جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنها فعالة وآمنة جدًا وسهلة الاستخدام. لإزالة فعالة للكلس، أزِل الترسبات الكلسية عند الحاجة أو بعد 250 كوبًا، وفقًا لمستوى عسر المياه.
يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
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