مصطلحات البحث
يطيل فلتر المياه فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو، مما يضمن لك إمكانية الاستمتاع بالقهوة الأفضل مذاقًا لمدة أطول.
ينظف مزيل الكلس في ماكينات Philips Saeco كل دورات الماء في ماكينة الإسبرسو بشكل مثالي.
تُعدّ مجموعة الصيانة من Philips المجموعة الأنسب للحفاظ على أفضل أداء لآلات تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بطريقة مثالية.
تزيل أقراص إزالة زيت القهوة كل بقايا زيت القهوة وتحافظ في الوقت نفسه على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر على الأقل.
تحمي المادة المزيلة للترسبات الكلسية المميزة هذه جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنها فعالة وآمنة جدًا وسهلة الاستخدام. لإزالة فعالة للكلس، أزِل الترسبات الكلسية عند الحاجة أو بعد 250 كوبًا، وفقًا لمستوى عسر المياه.
استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.
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