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  • رغوة الحليب المثالية لقهوتك رغوة الحليب المثالية لقهوتك رغوة الحليب المثالية لقهوتك
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    جهاز إزباد الحليب

    CA6502/65

    رغوة الحليب المثالية لقهوتك

    يمكنك الحصول على أفضل رغوة حليب بفضل جهاز إزباد الحليب من Philips، سواء أكانت ساخنة أم باردة. يُعتبر جهاز إزباد الحليب الأوتوماتيكي بالكامل المكمّل المثالي لكل وصفات القهوة، وهو سهل الاستخدام إلى حد كبير ونظيف!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز إزباد الحليب

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    رغوة الحليب المثالية لقهوتك

    عناصر يمكن استخدامها في الجلاية لسهولة استخدام قصوى

    • طلاء مانع للالتصاق
    • سعة 120 مل من الحليب
    • يكفي لكوبَين من الكابوتشينو
    • يعدّ رغوة ساخنة وباردة
    رغوة حليب كافية لكوبَين من الكابوتشينو

    رغوة حليب كافية لكوبَين من الكابوتشينو

    مع سعة 120 مل، ستكفيك كمية رغوة الحليب المحضّرة في جهاز إزباد الحليب من Philips لإعداد كوبَين من الكابوتشينو.

    أداة خفق وغطاء قابلان للغسل في الجلاية

    أداة خفق وغطاء قابلان للغسل في الجلاية

    تم تزويد جهاز إزباد الحليب من Philips بأداة خفق وغطاء قابلَين للغسل في الجلاية لعملية تنظيف سهلة.

    إزباد الحليب الساخن والبارد لمجموعة متنوعة من وصفات القهوة

    إزباد الحليب الساخن والبارد لمجموعة متنوعة من وصفات القهوة

    يوفر لك جهاز إزباد الحليب حرية ابتكار مجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة والاستمتاع بها في المنزل مثل اللاتيه ماكياتو أو الكابوتشينو أو القهوة المثلجة المثالية.

    عملية خفق ميكانيكية لرغوة فائقة النعومة.

    عملية خفق ميكانيكية لرغوة فائقة النعومة.

    عند تعيين درجة الحرارة والسرعة المثاليتَين، يقوم كل من جهاز إزباد الحليب من Philips وأداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد بإعداد رغوة فائقة التماسك والنعومة.

    طلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة

    طلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة

    لا يتطلّب تنظيف جهاز إزباد الحليب من Philips أكثر من تشطيفه ومسحه بالمنشفة بفضل الطلاء المانع للالتصاق والسطح الناعم من الداخل والخارج. ويسمح لك الهيكل المقاوم للمياه غسل جهاز إزباد الحليب بسهولة.

    قاعدة بمقدار 360 درجة

    قاعدة بمقدار 360 درجة

    تسهّل قاعدة جهاز إزباد الحليب اللاسلكية والدوارة بمقدار 360 درجة من Philips عملية حمل الجهاز ووضعه.

    تشغيل سهل بلمسة زر واحدة

    تشغيل سهل بلمسة زر واحدة

    يقدّم لك جهاز إزباد الحليب هذا من Philips زرًا يعمل بلمسة واحدة لتشغيل سهل.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50  Hz
      سعة إبريق الحليب
      120  l
      وقت الإزباد
      130  s

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (العرض×العمق×الارتفاع)
      151 x‏ 151‏ x‏ 217  mm
      وزن المنتج
      0.76  kg
      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      130 x‏ 130‏ x‏ 200  mm

    • اللمسات النهائية

      مواد الهيكل الرئيسي
      فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    Badge-D2C

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