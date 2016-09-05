CA6502/65
رغوة الحليب المثالية لقهوتك
يمكنك الحصول على أفضل رغوة حليب بفضل جهاز إزباد الحليب من Philips، سواء أكانت ساخنة أم باردة. يُعتبر جهاز إزباد الحليب الأوتوماتيكي بالكامل المكمّل المثالي لكل وصفات القهوة، وهو سهل الاستخدام إلى حد كبير ونظيف!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مع سعة 120 مل، ستكفيك كمية رغوة الحليب المحضّرة في جهاز إزباد الحليب من Philips لإعداد كوبَين من الكابوتشينو.
تم تزويد جهاز إزباد الحليب من Philips بأداة خفق وغطاء قابلَين للغسل في الجلاية لعملية تنظيف سهلة.
يوفر لك جهاز إزباد الحليب حرية ابتكار مجموعة متنوعة من وصفات القهوة الساخنة والباردة والاستمتاع بها في المنزل مثل اللاتيه ماكياتو أو الكابوتشينو أو القهوة المثلجة المثالية.
عند تعيين درجة الحرارة والسرعة المثاليتَين، يقوم كل من جهاز إزباد الحليب من Philips وأداة الخفق المبتكرة المخصصة للإزباد بإعداد رغوة فائقة التماسك والنعومة.
لا يتطلّب تنظيف جهاز إزباد الحليب من Philips أكثر من تشطيفه ومسحه بالمنشفة بفضل الطلاء المانع للالتصاق والسطح الناعم من الداخل والخارج. ويسمح لك الهيكل المقاوم للمياه غسل جهاز إزباد الحليب بسهولة.
تسهّل قاعدة جهاز إزباد الحليب اللاسلكية والدوارة بمقدار 360 درجة من Philips عملية حمل الجهاز ووضعه.
يقدّم لك جهاز إزباد الحليب هذا من Philips زرًا يعمل بلمسة واحدة لتشغيل سهل.
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