BT3617/15
تشذيب سريع ودقيق
استمتع بسرعة وراحة في كل مرة. توفر الرؤوس المستديرة تشذيبًا لطيفًا بينما تسرّع الشفرات الذاتية الشحذ عملية التشذيب من خلال منع التمريرات المتكررة. ومع توفر 20 إعدادًا للطول، ستحصل على الدقة التي تريدها بالضبط.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صُمِّمَت الشفرات ذاتية الشحذ ذات الرؤوس المستديرة لتكون لطيفة على البشرة لقص أكثر راحة، كما أنها تبقى حادة كما في اليوم الأول من دون الحاجة إلى استخدام زيت للشفرات. هذا وتتميز الشفرات بأنها غير قابلة للتآكل ما يُسهِّل تنظيفها.
يحتوي قرص تحديد الدقة في أداة التشذيب على 20 إعدادًا للطول بفواصل مقدارها 0,5 مم، ما يساعدك على تشكيل لحيتك بدقة كما تريد.
تعمل أمشاط Lift&Trim المتقدمة على رفع الشعر نحو الشفرة، لتلتقط الشعيرات مع كل تمريرة، ما يمنحك تشذيبًا متساويًا وفعَّالاً.
نظرًا إلى أن أداة التشذيب قابلة للغسل بنسبة 100%، فيمكنك ببساطة شطفها تحت الصنبور والانتهاء بسرعة، ما يجعل تجربة الحلاقة أسهل.
يوفر مقبضنا المريح بتصميم Fine Line إمساكًا محكمًا بزاوية 360 درجة فيسهل بالتالي حمل الجهاز واستخدامه، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 60 دقيقة من التشغيل، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
يُبقيك مؤشر الضوء على اطلاع دائم بحالة بطاريتك وما إذا كانت مشحونة بالكامل، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة الحلاقة التالية.
