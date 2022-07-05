BHH730/03
شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*
احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.
سلك دوّار لاستخدام مريح.
يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.
تبقى درجة حرارة الشعيرات على مستوى مثالي لتقليل الضرر الناتج من الحرارة، ولتخفيف الاحتكاك في الوقت نفسه، ولتستمتعي بشعر مالس بطريقة طبيعية مع مظهر ناعم كالحرير.
كبسة واحدة مريحة لدرجة حرارة التسريح
تتميّز الشعيرات بطلاء من السيراميك مع طبقة من الكيراتين، لتنزلق بسلاسة على شعرك وللحصول على مظهر لامع ومالس بطريقة طبيعية.
المواصفات الفنية
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سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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