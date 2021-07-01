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  • تجفيف سريع من دون ضرر بسبب الحرارة** تجفيف سريع من دون ضرر بسبب الحرارة** تجفيف سريع من دون ضرر بسبب الحرارة**

    5000 Series مجفف شعر

    BHD510/03

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تجفيف سريع من دون ضرر بسبب الحرارة**

    تمنحك تقنية ThermoShield حماية قصوى من الضرر الذي تسببه الحرارة من خلال ضبط درجة حرارة الهواء الذي يخرج من مجفف الشعر على المستوى المثالي بشكل نشط.

    إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series مجفف شعر

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    تجفيف سريع من دون ضرر بسبب الحرارة**

    مع تقنية ThermoShield

    • 2300 واط
    • تقنية ThermoShield
    • عناية أيونية بـ 4 أضعاف*
    • 3 إعدادات للحرارة وإعدادان للسرعة
    تقنية ThermoShield لحماية قصوى من الحرارة

    تقنية ThermoShield لحماية قصوى من الحرارة

    يعمل مستشعر الكشف عن الحرارة المفرطة على تحسين درجة حرارة الهواء والتحكم فيها بطريقة نشطة، ما يحمي شعرك من الضرر** الذي تسببه الحرارة المفرطة. استمتعي بتجربة تجفيف خالية من التوتر بفضل تقنية ThermoShield.

    سرعة تجفيف أكبر بنسبة 20%*** مع تدفق هواء قوي يبلغ 2300 واط

    سرعة تجفيف أكبر بنسبة 20%*** مع تدفق هواء قوي يبلغ 2300 واط

    يجعل تدفق الهواء بقوة 2300 واط عملية التجفيف أسرع بنسبة 20%** بدون المساومة على حماية شعرك.

    يولّد المحرّك القوي سرعة هواء تصل إلى 110 كم/الساعة****

    يولّد المحرّك القوي سرعة هواء تصل إلى 110 كم/الساعة****

    تم تطوير المحرّك العالي الأداء لمجفف الشعر هذا للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 110 كم/الساعة**** لتجفيف سريع وتسريح لافت للنظر.

    عناية أيونية بـ 4 أضعاف* لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    عناية أيونية بـ 4 أضعاف* لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    يولّد النظام الأيوني القوي للغاية هذا ما يصل إلى 80 مليون أيون في كل جلسة تجفيف للحصول على شعر لامع وخالٍ من التجعيدات.

    تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

    تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

    اختاري مزيج إعدادات الحرارة والسرعة الذي يناسب شعر على وتسريحتك على أفضل وجه. احصلي على ستة إعدادات مختلفة للتحكّم بشعرك بدقة بهدف ابتكار تسريحة خاصة بك.

    هواء بارد لتسريح شعرك

    هواء بارد لتسريح شعرك

    يوفر زر النفحة الباردة دفقًا شديدًا من الهواء البارد ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وتحديدها.

    فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

    فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

    تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      11 مم
      ناشر هواء
      نعم

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      فولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      2300  واط
      المحرّك
      تيار مستمر
      اللون / التشطيبات
      أزرق ومعدني

    • الميزات

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      6
      النفحة الباردة
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      تقنية أيونية بـ 4 أضعاف
      *
      تقنية ThermoShield
      نعم

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