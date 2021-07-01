BHD510/03
تجفيف سريع من دون ضرر بسبب الحرارة**
تمنحك تقنية ThermoShield حماية قصوى من الضرر الذي تسببه الحرارة من خلال ضبط درجة حرارة الهواء الذي يخرج من مجفف الشعر على المستوى المثالي بشكل نشط.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل مستشعر الكشف عن الحرارة المفرطة على تحسين درجة حرارة الهواء والتحكم فيها بطريقة نشطة، ما يحمي شعرك من الضرر** الذي تسببه الحرارة المفرطة. استمتعي بتجربة تجفيف خالية من التوتر بفضل تقنية ThermoShield.
يجعل تدفق الهواء بقوة 2300 واط عملية التجفيف أسرع بنسبة 20%** بدون المساومة على حماية شعرك.
تم تطوير المحرّك العالي الأداء لمجفف الشعر هذا للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 110 كم/الساعة**** لتجفيف سريع وتسريح لافت للنظر.
يولّد النظام الأيوني القوي للغاية هذا ما يصل إلى 80 مليون أيون في كل جلسة تجفيف للحصول على شعر لامع وخالٍ من التجعيدات.
اختاري مزيج إعدادات الحرارة والسرعة الذي يناسب شعر على وتسريحتك على أفضل وجه. احصلي على ستة إعدادات مختلفة للتحكّم بشعرك بدقة بهدف ابتكار تسريحة خاصة بك.
يوفر زر النفحة الباردة دفقًا شديدًا من الهواء البارد ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وتحديدها.
تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.
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