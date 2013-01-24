العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل VGA
- دليل المستخدم على قرص مضغوط
- دليل البدء السريع
- الملحقات الاختيارية: مكبرات صوت
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صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.
أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.
أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات
صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.
أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.
أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات
قم بإنشاء حائط شاشات رقمية يتضمن لغاية 150 شاشة بتكوين 15 x 10 باستخدام سلسلة تعاقبية DVI. ما عليك سوى توصيل منفذ إخراج DVI بمنفذ إدخال DVI في شاشة أخرى لاختبار أكثر تجربة حائط شاشات مدهشة على الإطلاق.
يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.
اختبر الانتشار المتساوي للضوء بواسطة تقنية LED المتطورة. تم وضع أضواء LED البيضاء (ثنائي مُصدر للضوء) حول حافة اللوحة لتأمين انتشار الضوء بطريقة متساوية أكثر. سينتج عن ذلك استهلاك كمية أقل من الطاقة وتبديد كمية أقل من الحرارة، بالإضافة إلى مجموعة ألوان حقيقية متناسقة.
تحكّم بشكل كامل في شاشتك عن طريق تشغيل كل الأوامر التشغيلية بالإضافة إلى إشارة الفيديو عبر كبل HDMI واحد فقط. تسهّل هذه الميزة الفريدة التشغيل السلس للشاشة وصيانتها بطريقة أكثر سهولة وملاءمة. كما تسهّل أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC) عملية العثور على المعلومات الحيوية الخاصة بالشاشة إلى أبعد الحدود.
تتوفر إدارة الشاشة بطريقة بسيطة بفضل إدخال منفذ LAN (RJ45). يمكنك تكوين كل شاشة أو معرفة حالة كل جهاز بطريقة سريعة وملائمة عبر اتصال RJ45.
استمتاع بصور فائقة الوضوح بفضل دعم بطاقة الرسومات ذات عرض نطاق عالي لمنفذ الشاشة. إضافة إلى إرسال فيديو عالي الجودة كليًا، سيقوم أيضًا منفذ الشاشة بإرسال الصوت، مما يؤدي إلى إزالة الحاجة إلى كبلات إضافية.
استمتع بمشاهدة صور فيديو واضحة بفضل لوحة بتردد 120 هرتز. حتى أنك ستتمكّن من الاستمتاع برؤية المشاهد السريعة الحركة بدون أي تمويه، مما يحسّن تجربة المشاهدة.
يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.
من خلال عمق شامل يقل عن 4 سنتيمترات، يمكنك الآن تثبيت شاشة لوحة الإعلانات بطريقة مستقلة، في أي مكان تقريبًا. تجمع هذه الشاشة ما بين التصميم الرائع والهيكل الرفيع جدًا لتوفير أقصى قدر من المرونة.
الصورة/الشاشة
الملحقات
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
متفرقات
شروط التشغيل
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
أبعاد العلبة