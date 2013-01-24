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شاشة LED

BDL4785SL/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا. صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا. صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.
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    شاشة LED

    BDL4785SL/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.

    أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LED

    صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.

    أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات

    صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.

    أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    شاشة LED

    صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.

    أوصل رسائلك التسويقية بطريقة عصرية بفضل شاشة العرض هذه عالية الجودة كليًا والرفيعة جداً بحجم "47 (119 سم). فهي مثالية للأماكن ذات المساحات الشاسعة ولكن طبعاً من دون المساومة على الأداء أو جودة الصورة. إكتشف كلّ المميزات

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      صور ذات جودة مذهلة. تصميم رفيع جدًا.

      الأداء القوي نفسه

      • بحجم 119 سم (47 بوصة)
      • LED للحافة
      • تقنية Full HD
      سلسلة تعاقبية DVI

      سلسلة تعاقبية DVI

      قم بإنشاء حائط شاشات رقمية يتضمن لغاية 150 شاشة بتكوين 15 x‏ 10 باستخدام سلسلة تعاقبية DVI. ما عليك سوى توصيل منفذ إخراج DVI بمنفذ إدخال DVI في شاشة أخرى لاختبار أكثر تجربة حائط شاشات مدهشة على الإطلاق.

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      إضاءة LED خلفية للحافة

      اختبر الانتشار المتساوي للضوء بواسطة تقنية LED المتطورة. تم وضع أضواء LED البيضاء (ثنائي مُصدر للضوء) حول حافة اللوحة لتأمين انتشار الضوء بطريقة متساوية أكثر. سينتج عن ذلك استهلاك كمية أقل من الطاقة وتبديد كمية أقل من الحرارة، بالإضافة إلى مجموعة ألوان حقيقية متناسقة.

      وظائف متعددة. سلك واحد

      تحكّم بشكل كامل في شاشتك عن طريق تشغيل كل الأوامر التشغيلية بالإضافة إلى إشارة الفيديو عبر كبل HDMI واحد فقط. تسهّل هذه الميزة الفريدة التشغيل السلس للشاشة وصيانتها بطريقة أكثر سهولة وملاءمة. كما تسهّل أوامر التحكم في إلكترونيات المستهلك (CEC) عملية العثور على المعلومات الحيوية الخاصة بالشاشة إلى أبعد الحدود.

      قابلة للمراقبة من الشبكة: RJ45

      تتوفر إدارة الشاشة بطريقة بسيطة بفضل إدخال منفذ LAN (RJ45)‎. يمكنك تكوين كل شاشة أو معرفة حالة كل جهاز بطريقة سريعة وملائمة عبر اتصال RJ45.

      منفذ الشاشة لدعم أسرع للرسومات

      استمتاع بصور فائقة الوضوح بفضل دعم بطاقة الرسومات ذات عرض نطاق عالي لمنفذ الشاشة. إضافة إلى إرسال فيديو عالي الجودة كليًا، سيقوم أيضًا منفذ الشاشة بإرسال الصوت، مما يؤدي إلى إزالة الحاجة إلى كبلات إضافية.

      لوحة بتردد 120 هرتز

      استمتع بمشاهدة صور فيديو واضحة بفضل لوحة بتردد 120 هرتز. حتى أنك ستتمكّن من الاستمتاع برؤية المشاهد السريعة الحركة بدون أي تمويه، مما يحسّن تجربة المشاهدة.

      LCD عالية الجودة كليًا 1920x1080 بكسل

      يُشار إلى الدقة التي تتميّز بها هذه الشاشة بتقنية Full HD. وتتوفر في تقنية شاشة LCD العصرية جودة الشاشة العريضة العالية الجودة كليًا المؤلفة من 1080 خطًا تقدميًا تبلغ دقة كل واحد منها 1920 بكسل. يسمح هذا الأمر بالحصول على أفضل جودة ممكنة للصورة لإشارات الإدخال العالية الجودة من خلال إنتاج ما يصل إلى 1080 خطًا. كما يؤدي ذلك إلى إنتاج مسح تقدمي رائع وبدون وميض للصور مع سطوع ممتاز وألوان زاهية. ستزوّدك هذه الصورة العالية الوضوح والنابضة بالحياة بتجربة مشاهدة محسّنة.

      تصميم رفيع جدًا

      من خلال عمق شامل يقل عن 4 سنتيمترات، يمكنك الآن تثبيت شاشة لوحة الإعلانات بطريقة مستقلة، في أي مكان تقريبًا. تجمع هذه الشاشة ما بين التصميم الرائع والهيكل الرفيع جدًا لتوفير أقصى قدر من المرونة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        119.3  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        47  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1600:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        12  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0.54 x‏ 0.54 ملم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار لون
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • تحسين التباين الديناميكي

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل VGA
        • دليل المستخدم على قرص مضغوط
        • دليل البدء السريع
        الملحقات الاختيارية
        مكبرات صوت

      • إمكانية الاتصال

        كومبيوتر شخصي
        • منفذ إدخال VGA-in D-Sub 15HD
        • منفذ إخراج VGA-out D-Sub 15HD
        • RJ45
        • RS232 D-Sub9
        • إخراج RS232 D-sub9
        إدخال AV
        • DVI-D x1
        • مكوّن (BNC‏) ×1
        توصيلات أخرى
        • إخراج تيار متناوب
        • منفذ الشاشة
        • USB
        • HDMI
        إخراج AV
        الصوت (L/R)‏ ×1

      • الراحة

        الوضعية
        • عمودي
        • أفقي
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 5‏ × 5
        صورة داخل صورة
        • PBP
        • PIP
        • POP
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        • أداة استشعار الضوء المحيط
        • الطاقة الذكية
        التّعبئة
        صندوق قابل لإعادة الاستخدام
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45

      • الأبعاد

        سُمك الإطار
        20 ملم
        تعيين العرض
        1085  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        42.7  بوصة
        تعيين الارتفاع
        632  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        24.8  بوصة
        تعيين العمق
        38  ملليمترًا
        تعيين العمق (بوصة)
        1.5  بوصة
        وزن المنتج
        18.8  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        41.4  رطل
        دعامة التثبيت VESA
        400 x‏ 200 ملم

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • FCC، الفئة B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        الكفالة
        أوروبا/أمريكا الشمالية: 3 سنوات

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 - 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        5 - 90  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        60000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        نموذجيًا 104 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • أبعاد العلبة

        EAN
        87 12581 60486 8
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل VGA
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع
      • الملحقات الاختيارية: مكبرات صوت

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