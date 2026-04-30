  هواء نقي ورطوبة مثالية في دقائق
    السلسلة PureProtect Water 3400 جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1

    AC3421/13

    هواء نقي ورطوبة مثالية في دقائق

    حارب الملوثات والهواء الجاف باستخدام جهازنا 2 في 1. حافظ على نظافة الهواء الداخلي وسلامته وبدرجة الرطوبة التي تفضلها. فيساهم كل من التصميم الأنيق، والتحكم الذكي عبر التطبيق، والترطيب الصحي في جعله مثاليًا لغرف الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي.

    السلسلة PureProtect Water 3400 جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1

    يرطب الهواء بشكل طبيعي وصحي

    • تنقية غرف بمساحة تصل إلى 78 مترًا مربعًا
    • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
    • ترطيب بمعدل 650 مل/ساعة
    • خزان مياه سعة 3.2 لترات
    تنظيف شامل للغرف بمساحة تصل إلى 78 مترًا مربعًا

    يصل تدفق هواء الجهاز إلى كل زاوية في الغرفة بمعدل تنقية هواء (CADR) يبلغ 300 متر مكعب/ساعة. ويمكنه التعامل مع المساحات الكبيرة حتى 78 مترًا مربعًا بسهولة (1) كما يمكنه تنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 10 دقائق (2).

    تنقية HEPA ثلاثية المراحل تلتقط 99.97% من أصغر الجسيمات

    تنقية ثلاثية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، وفلتر الكربون النشط، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (3) – أصغر من أصغر فيروس معروف!

    ترطيب تلقائي يصل إلى 650 مل/ساعة

    قاوم أعراض جفاف الهواء مثل جفاف الجلد، وتشقق الشفاه، وتهيج الأنف أو الحلق، بفضل الترطيب السريع الذي يصل إلى 650 مل/ساعة (4). ويتم رصد مستوى الرطوبة وضبطه تلقائيًا وفق الإعداد الذي تفضّله.

    ترطيب صحي بتقنية NanoCloud

    لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنقى من NanoCloud. فرذاذها فائق الدقة غير مرئي للعين المجرّدة، ويصعب جدًا على البكتيريا أو الرواسب الالتصاق به. يرطب الهواء مع تقليل البكتيريا المنبعثة بنسبة تصل إلى 99.9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية، وهو آمن للاستخدام مع ماء الصنبور. (5)

    استمتع ببيئة نوم نقية ومريحة مع إضاءة ليلية

    اضبط برنامج تنقية هواء شامل لغرفة النوم قبل موعد نوم الأطفال. بعد ذلك، يعمل وضع النوم الهادئ تلقائيًا ويضيء الضوء الليلي. يشعر الأطفال بالاطمئنان، ويتمكّن الوالدان من النوم براحة.

    يقلل الفيروسات بشكل فعال مثل H1N1 (الإنفلونزا) من الهواء

    يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (6)، وبكتيريا المكورة العنقودية (7)، و99.97% من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2)، المسبب لفيروس كوفيد-19 (8).

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    استمتع بنوم هادئ من دون أي إزعاج مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع النوم، يعمل فقط عند 16.5 ديسيبل (9)، أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، ما يقلل من أي إزعاج ضوئي.

    استهلاك طاقة أقل من استهلاك مصباح كهربائي تقليدي

    استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 43 واط فقط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك

    تقنية AeraSense تفحص الهواء 1000 مرة في الثانية للكشف عن الملوثات الضارة وتختار بذكاء أفضل إعداد. وتعرض جودة الهواء في الوقت الفعلي (PM2.5) وكذلك مستوى الرطوبة.

    تحكّم بجهازك من أي مكان عبر تطبيق Air+‎

    أقرِن جهاز تنقية الهواء بتطبيق Air+‎ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد والأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. في التطبيق، حدد وضع Auto+‎ لتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك بالإضافة إلى الحد من الضوضاء وتوفير الطاقة.

    يلتقط الروائح والملوثات الغازية

    تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 90% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (10): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين الناتج عن التلوث الذي تسببه الصناعة وحركة السيارات أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزونًا.

    خزان مياه سعة 3.2 لترات لترطيب متواصل حتى 15 ساعة

    تنفس براحة دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بشكل متكرر. بفضل خزان الماء الكبير بسعة 3.2 لترات، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام المتواصل.

    فلتر يدوم طويلاً حتى عام كامل

    تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (11)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز تنقية الهواء وترطيب الهواء 2 في 1
      التقنية
      HEPA NanoProtect، ترطيب بالبخار
      اللون
      رمادي داكن
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      بلاستيك معاد تدويره (~30%)
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      نعم (Google وAlexa)
      سعة خزان المياه
      3,2 لتر

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      43 واط
      مستشعرات جودة الهواء
      PM 2.5، ودرجة الحرارة، والرطوبة
      مستوى الصوت الأدنى
      16,5 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      51 ديسيبل (A)

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات، GB/T)
      300 م³/الساعة
      مراحل الفلتر
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      معدل الترطيب
      650 مل/الساعة
      الحجم الأقصى للغرفة
      78 مترًا مربعًا

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      الوضع التلقائي
      نعم
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (5 مستويات)
      ضوء ليلي محيط
      نعم
      معلومات حول جودة الهواء
      حلقة اللون، معلومات رقمية
      واجهة
      رقمي (لمس)
      تغيير الفلتر الموصى به
      عام واحد/6 أشهر
      تنبيه لخزان ماء فارغ
      نعم

    • ميزة السلامة

      قفل الأطفال
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      52 سم
      وزن المنتج
      6,5 كجم
      عرض المنتج
      28,5 سم
      طول المنتج
      28,5 سم
      طول الحزمة
      34,5 سم
      عرض الحزمة
      34,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      56,3 سم
      وزن الحزمة
      8,1 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      100-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      3 في 1 فلتر HEPA
      الملحقات المرفقة 2
      فلتر الترطيب
      الملحقات المتعلقة 1
      FY3400
      الملحقات المتعلقة 2
      FY3401

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    • (1) تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف وفقًا للمعيار GB/T18801-2022. وتم حساب مساحة التنقية المناسبة وفقًا للمعيار NRCC-54013.
    • (2) المحسوب: غرفة بحجم 48 مترًا مكعبًا، ومعدل تسليم هواء نظيف يبلغ 300 متر مكعب/الساعة
    • (3) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم بحجم 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية.
    • (4) تم الاختبار من قِبل CVC وفقًا للمعيار GB/T 23332-2018. درجة الحرارة الابتدائية 23±2 درجة مئوية والرطوبة 30±2% رطوبة نسبية
    • (5) مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية التي لا تحتوي على تقنيات إضافية لتقليل انتشار البكتيريا، كما تم اختبارها بواسطة مختبر مستقل
    • (6) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Airmid Healthgroup Ltd.‎ بفيروس الإنفلونزا (H1N1) في غرفة اختبار بحجم 28.5 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة 30-40 دقيقة.
    • (7) تم الاختبار وفقًا للمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا المكورة العنقودية، في غرفة بحجم 30 مترًا مكعبًا، لمدة ساعة واحدة، في وضع السرعة القصوى، من قِبل مختبر طرف ثالث
    • (8) اختبار معدل تقليل الميكروبات من قِبل Antimikrop بفيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2) في غرفة اختبار بحجم 30 مترًا مكعبًا، باستخدام وضع السرعة القصوى لمدة ساعة واحدة.
    • (9) ضغط الصوت IEC 60704، على بُعد 1.5 متر.
    • (10) اختبار مختبر خارجي وفقًا للمعيار GB/T 18801-2022 باستخدام المركبات العضوية المتطايرة (TVOC) والتولوين وثنائي أكسيد النيتروجين: غرفة مساحتها 30 مترًا مربعًا ووضع السرعة القصوى لمدة ساعتَين.
    • (11) يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
