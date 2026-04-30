AC3421/13
هواء نقي ورطوبة مثالية في دقائق
حارب الملوثات والهواء الجاف باستخدام جهازنا 2 في 1. حافظ على نظافة الهواء الداخلي وسلامته وبدرجة الرطوبة التي تفضلها. فيساهم كل من التصميم الأنيق، والتحكم الذكي عبر التطبيق، والترطيب الصحي في جعله مثاليًا لغرف الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز التنفسي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يصل تدفق هواء الجهاز إلى كل زاوية في الغرفة بمعدل تنقية هواء (CADR) يبلغ 300 متر مكعب/ساعة. ويمكنه التعامل مع المساحات الكبيرة حتى 78 مترًا مربعًا بسهولة (1) كما يمكنه تنظيف غرفة بمساحة 20 مترًا مربعًا في أقل من 10 دقائق (2).
تنقية ثلاثية المراحل تتكون من فلتر أولي، وفلتر HEPA NanoProtect، وفلتر الكربون النشط، تلتقط 99.97% من الجسيمات التي يصل حجمها إلى 0.003 ميكرون (3) – أصغر من أصغر فيروس معروف!
قاوم أعراض جفاف الهواء مثل جفاف الجلد، وتشقق الشفاه، وتهيج الأنف أو الحلق، بفضل الترطيب السريع الذي يصل إلى 650 مل/ساعة (4). ويتم رصد مستوى الرطوبة وضبطه تلقائيًا وفق الإعداد الذي تفضّله.
لا توجد تقنية تطلق بخار ماء أنقى من NanoCloud. فرذاذها فائق الدقة غير مرئي للعين المجرّدة، ويصعب جدًا على البكتيريا أو الرواسب الالتصاق به. يرطب الهواء مع تقليل البكتيريا المنبعثة بنسبة تصل إلى 99.9% مقارنة بأجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية القياسية، وهو آمن للاستخدام مع ماء الصنبور. (5)
اضبط برنامج تنقية هواء شامل لغرفة النوم قبل موعد نوم الأطفال. بعد ذلك، يعمل وضع النوم الهادئ تلقائيًا ويضيء الضوء الليلي. يشعر الأطفال بالاطمئنان، ويتمكّن الوالدان من النوم براحة.
يُزيل 99.9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة في الهواء. وتم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة فيروس الإنفلونزا H1N1 (6)، وبكتيريا المكورة العنقودية (7)، و99.97% من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة من النوع 2 (سارس-كوف-2)، المسبب لفيروس كوفيد-19 (8).
استمتع بنوم هادئ من دون أي إزعاج مع جهاز التنقية المبتكر لدينا. في وضع النوم، يعمل فقط عند 16.5 ديسيبل (9)، أهدأ من الهمس. كما يتم تعتيم ضوء الشاشة الرقمية، ما يقلل من أي إزعاج ضوئي.
استمتع بهواء أنظف مع الحفاظ على فاتورة الطاقة منخفضة. فعند القوة القصوى، لا يستخدم جهاز تنقية الهواء إلا 43 واط فقط، وهو أقل من استهلاك المصباح الكهربائي التقليدي.
تقنية AeraSense تفحص الهواء 1000 مرة في الثانية للكشف عن الملوثات الضارة وتختار بذكاء أفضل إعداد. وتعرض جودة الهواء في الوقت الفعلي (PM2.5) وكذلك مستوى الرطوبة.
أقرِن جهاز تنقية الهواء بتطبيق Air+ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي والتحكم عن بُعد والأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. في التطبيق، حدد وضع Auto+ لتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك بالإضافة إلى الحد من الضوضاء وتوفير الطاقة.
تلتقط طبقة الكربون النشط الروائح وتزيل أكثر من 90% من الملوثات الغازية التي تؤثر في جودة الهواء الداخلي (10): مثل ثنائي أكسيد النيتروجين الناتج عن التلوث الذي تسببه الصناعة وحركة السيارات أو التولوين أو المركبات العضوية المتطايرة (VOCs) من الدهانات المنزلية، والمنظفات، والأثاث. آمن وفعال: لا يُصدر أيونات أو مواد كيميائية أو أوزونًا.
تنفس براحة دون الحاجة إلى إعادة التعبئة بشكل متكرر. بفضل خزان الماء الكبير بسعة 3.2 لترات، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 15 ساعة من الاستخدام المتواصل.
تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى عام واحد (11)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
