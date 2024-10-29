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  • 3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول 3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول 3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن

    FY2180/30

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    نقدّم لك تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لنضمن لك حماية من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات.

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    فلتر بديل أصلي جهاز 3 في 1 مضمّن

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    3 فلاتر في 1 لأداء رائع مثل اليوم الأول

    فلتر Philips أصلي يتّسع بطريقة مثالية

    • فترة استهلاك تصل إلى 36 شهرًا
    • HEPA+كربون نشط+فلتر أولي
    • تنقية 99,97% بحجم 0,003 ميكرومترات
    • تنقية الغازات والروائح الكريهة
    ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

    ملاءمة مثالية لأداء عالٍ على الدوام

    تم تصميم فلتر Philips الأصلي إلى جانب الجهاز نفسه لضمان ملاءمة مثالية، بهدف تشغيل الجهاز بسلاسة دائمًا.

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

    تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.

    3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

    3 فلاتر في 1 لراحة تامة وأداء فائق

    يجمع الفلتر الأسطواني الشكل 3 في 1 ثلاثة مراحل من التنقية للحفاظ على تشغيل جهازك تمامًا مثل اليوم الأولي مزيجًا مثاليًا لإزالة الملوّثات والفيروسات ومسببات الحساسية والبكتيريا. لضمان تنفس هواء أنظف، نوصي بتغيير الفلاتر الثلاثة في الوقت نفسه.

    استخدام لمدة تصل إلى 36 شهرًا

    استخدام لمدة تصل إلى 36 شهرًا

    يقدّم الفلتر 3 في 1 المضمّن من Philips حماية متسّقة ويضمن تنقية مثالية لمدة تصل إلى 36 شهرًا. (1)

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات

    يلتقط جهاز تنقية الهواء الرذاذات، بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكل منفصل للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء. وتم اختبار فعاليته أيضًا ضد فيروس كورونا (8).

    يحب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم

    يحب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم

    للاستمتاع بأفضل أداء تنقية، يجب تنظيف الفلتر الأولي بشكل منتظم باستخدام مكنسة كهربائية.

    اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق

    اتصل بالجهاز وراقبه بواسطة التطبيق

    يمكنك مراقبة فترة استخدام الفلتر وحالته في أي وقت وأي مكان بفضل تطبيق CleanHome+‎ (2). احصل على تنبيه عندما يحبن وقت تغيير الفلتر وتمكّن من طلب فلتر بديل بسهولة ومباشرة من التطبيق (3).

    أداء ممتاز

    أداء ممتاز

    نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect والكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، مما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف الفلتر الأولي واستبدال الفلتر. وتتطلّب العملية أقل من دقيقة واحدة. أما صيانة الجهاز فلا تتطلّب مجهودًا، وذلك لضمان الاستمتاع دائمًا بهواء نظيف وصحي.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      نعم
      فترة استهلاك
      لغاية 3 سنوات

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      286 مم
      وزن المنتج
      1,05 كجم
      طول الحزمة
      238 مم
      عرض الحزمة
      238 مم
      ارتفاع الحزمة
      295 مم
      وزن الحزمة
      1,346 كجم
      طول المنتج
      228 مم
      عرض المنتج
      150 مم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC1758،‏ AC2936،‏ AC2939،‏ AC2958،‏ AC2959

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    الآراء

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    • (1) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
    • (2) ينطبق على طرازات محددة فقط مع إمكانية الاتصال
    • (3) ينطبق في البلدان حيث يتوفر متجر لشركة Philips فقط
    • (4) تتميّز مادة فلتر NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنة بفلتر HEPA H13، مما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بفلتر NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنة بفلتر HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل.
    • (5) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفق معيار DIN71460-1.
    • (6) بالاستناد إلى الفلتر المستخدَم مع جهاز تنقية الهواء AC1711 أو 1715 من Philips.
    • (7) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بحجم يبلغ 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
    • (8) اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
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