  • مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية. مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية. مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    8500 series تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

    75PQT8530/56

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    استعد لتجربة ألوان QLED بدقة 4K، ورؤية وصوت سينمائيين مع Dolby Vision وDolby Atmos. مع Google TV، ستستمتع بمحتوى لا حصر له يلبي رغباتك.

    إكتشف كلّ المميزات

    8500 series تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

    مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    Google TV بدقة 4K UHD وتقنية QLED

    • 189 سم (75 بوصة)،دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
    • Dolby Vision وDolby Atmos
    • Google TV™‎
    تلفزيون QLED بدقة 4K لمشاهدة نابضة بالحياة وجودة ألوان بتقنية quantum dot.

    تلفزيون QLED بدقة 4K لمشاهدة نابضة بالحياة وجودة ألوان بتقنية quantum dot.

    ألوان حيوية. مشاهد فائقة الوضوح. صورة مثالية بكل ما للكلمة من معنى. بدقة 4K (UHD)، هذا تلفزيون QLED بدقة 4K الذي يتكيف مع كل تنسيقات HDR. في كل لحظة مذهلة، سواء أكانت في مشاهد مظلمة أم مشرقة، سواء أكنت تشاهدها مباشرة أم عبر البث، ستستمتع بكل تفصيل وأنت تشاهد مشهدًا تلو الآخر.

    تجارب مشاهدة سينمائية مع Dolby

    تجارب مشاهدة سينمائية مع Dolby

    تأخذك تقنيتا Dolby Vision وDolby Atmos إلى عالم المخرج، حيث يتماشى كل مشهد، بوضوح تام وفقًا لمعايير السينما، فيمتّع عينيك وأذنيك. سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية أم الألعاب، أحط نفسك بتجارب سينمائية واقعية مع كل لحظة مذهلة.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    مساعد Google. تحكّم في التلفزيون باستخدام صوتك

    مساعد Google. تحكّم في التلفزيون باستخدام صوتك

    تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

    متجر Google Play. استمتع بالمزيد.

    متجر Google Play. استمتع بالمزيد.

    تجاوز تجربة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. استمتع بعدد لا نهائي من الأفلام والبرامج والموسيقى والتطبيقات والألعاب، وكل ذلك في مكان واحد. ويتوفر المزيد للاستمتاع به.

    تلفزيون QLED من Philips بدقة 4K مع صور HDR زاهية

    هل تريد اختبار صورة مثالية لكل مشهد؟ يتوافق تلفزيون QLED من Philips بدقة 4K مع كل تنسيقات HDR الأساسية، ما يعني أنك ستستمتع بمشاهدة صور زاهية ونقية. سترى كل تفصيل، حتى في المناطق الداكنة والساطعة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      شاشة العرض
      4K Ultra HD QLED
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      تحسين الصورة
      • HDR10
      • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
      • Dolby Vision

    • دقة الشاشة المعتمدة

      إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
      دعم HDR‏، HDR10/ HLG
      إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
      • دعم HDR
      • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2
      دعم MPEG
      • MPEG2
      • MPEG4
      دعم HEVC
      نعم

    • تلفزيون ذكي

      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      32 غيغابايت

    • ميزات Smart TV

      تطبيقات SmartTV*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • بحث في Google
      • Netflix
      سهولة الاستخدام
      زر القائمة الذكية الشامل
      برنامج ثابت قابل للترقية
      • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
      • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
      • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
      جهاز تحكم عن بُعد
      مع صوت
      المساعد الصوتي*
      • مساعد Google مضمّن
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      MPEG1،‏MPEG2،‏MPEG4،‏H.264،‏HEVC/H.265،‏VP8،‏VP9،‏AV1
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      • AAC
      • MP3
      • MPEG1/2 Layer 1/2/3
      • FLAC
      • HE-AAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      • ‎.SMI
      • ‎.SRT
      • ‎.SUB
      • ‎.TXT
      • ‎.ASS
      • ‎.SSA
      تنسيقات تشغيل الصورة
      • JPEG
      • GIF
      • PNG
      • HEIF
      • BMP

    • تفاعل المستخدم

      جهاز تحكم عن بُعد
      الصوت*

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      24 واط
      تكوين مكبر الصوت
      مكبر صوت 15 واط (عدد 2)
      تحسين الصوت
      • صوت واضح
      • Dolby Atmos
      • ضبط مستوى الصوت من Dolby
      • الوضع الليلي
      • تحسين الجهير من Dolby

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      3
      عدد منافذ USB
      2
      الاتصال اللاسلكي
      • Bluetooth 5.1
      • Wi-Fi 802 11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
      توصيلات أخرى
      • الهوائي IEC75
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
      • إدخال الصوت يمين/يسار + AV ‏(Mini)
      • إخراج الصوت (3,5 مم)
      HDMI eARC
      HEMI 2
      HDMI-CEC
      نعم
      دعم HDCP
      نعم

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 5 إلى 35 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل المستخدم

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1669  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      970  ملليمترًا
      تعيين العمق
      102  ملليمترًا
      وزن المنتج
      29  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1669  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      983  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      400  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      30  كلغ
      عرض العلبة
      1840  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      1095  ملليمترًا
      عمق العلبة
      173  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      38  كلغ
      أبعاد أداة التركيب على الحائط
      500 x ‏300 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريتان AAA
    • سلك الطاقة
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب المسائل القانونية والأمان
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • جهاز تحكم عن بُعد
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
    • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
    • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
    • إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
    • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
    • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
    • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
    • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
    • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
    • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
    • حجم الذاكرة (7100 ): ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
    • الصور هي لأغراض توضيحية فقط
