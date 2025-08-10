بدون زخارف، مع لمسة من الإثارة.

عزز تجربتك مع التألق مع تلفزيون Mini-LED الذكي الذي يُمتعك بالترفيه، سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية. يُقدم لك تلفزيون Mini-LED هذا بأسعار معقولة صورًا رائعة بفضل تقنية Quantum Dot التي تُظهر تفاصيل وألوانًا مذهلة في أي إضاءة.