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ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لـ Google TV. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
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