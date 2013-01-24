الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

LED

تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

55PUT7906/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية
    -{discount-value}

    LED تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

    55PUT7906/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية

    ستشعر وكأنك في قلب الحدث بفضل هذا التلفزيون من Philips بنظام Android بدقة 4K. سيبدو محتوى HDR رائعًا وستضفي ميزة Ambilight لمسة أضخم وغامرة أكثر على الأفلام والبرامج والألعاب. أما Dolby Atmos، فتمنحك صوتًا متميّزًا ليتماشى مع الصورة الزاهية. إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

    صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية

    ستشعر وكأنك في قلب الحدث بفضل هذا التلفزيون من Philips بنظام Android بدقة 4K. سيبدو محتوى HDR رائعًا وستضفي ميزة Ambilight لمسة أضخم وغامرة أكثر على الأفلام والبرامج والألعاب. أما Dolby Atmos، فتمنحك صوتًا متميّزًا ليتماشى مع الصورة الزاهية. إكتشف كلّ المميزات

    صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية

    ستشعر وكأنك في قلب الحدث بفضل هذا التلفزيون من Philips بنظام Android بدقة 4K. سيبدو محتوى HDR رائعًا وستضفي ميزة Ambilight لمسة أضخم وغامرة أكثر على الأفلام والبرامج والألعاب. أما Dolby Atmos، فتمنحك صوتًا متميّزًا ليتماشى مع الصورة الزاهية. إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD

    صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية

    ستشعر وكأنك في قلب الحدث بفضل هذا التلفزيون من Philips بنظام Android بدقة 4K. سيبدو محتوى HDR رائعًا وستضفي ميزة Ambilight لمسة أضخم وغامرة أكثر على الأفلام والبرامج والألعاب. أما Dolby Atmos، فتمنحك صوتًا متميّزًا ليتماشى مع الصورة الزاهية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل دقة 4K Ultra HD

      صورة زاهية. حركة سلسة. إضاءة سحرية

      تلفزيون بنظام Android بدقة 4K UHD وميزة HDR

      • تلفزيون Ambilight من 3 جوانب
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • Dolby Vision وDolby Atmos
      • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android
      The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      The one مع Ambilight السحرية. فقط من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيكون استثنائيًا. استمتع بصورة تعكس نوايا المخرج الأساسية واختبر صوتًا واسعًا يتميّز بمستوى وضوح وعمق حقيقي.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      ذكاء بكل بساطة. تلفزيون بنظام Android.

      يقدّم لك تلفزيون Android من Philips المحتوى الذي تريد ومتى تريده. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المفضّلة لديك، مما يبسّط بدء بث الأفلام والعروض التي تحبها أو المتابعة من حيث توقفت عن المشاهدة.

      صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      صورة HDR تنبض بالحياة. تلفزيون Philips بدقة 4K UHD.

      يتوافق تلفزيون Philips بدقة 4K UHD مع كل تنسيقات HDR الأساسية، بما فيها Dolby Vision. سواء أكنت تشاهد مسلسلاً رائجًا أم أحدث لعبة فيديو، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      تصميم رفيع وجذاب

      هل تبحث عن تلفزيون يناسب غرفتك؟ تم تجهيز هذا التلفزيون الذكي بدقة 4K بهذه المناسبة! تتوافق الشاشة الخالية من الإطارات الخارجية تقريبًا مع أي مخطط داخلي تقريبًا. وهذا في حين يجعل المسندان الرفيعان الأمر يبدو كما لو أن الشاشة تطفو فوق وحدة التلفزيون أو المنضدة.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • وضع الألعاب
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • تأقلم مع لون الجدار
        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • Dolby Vision
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
        • متوافق مع HDR10+‎
        محرك Pixel
        Pixel Precise Ultra HD

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • لغاية 4K UHD‏ بدقة 3840‏x ‏2160 على 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • تلفزيون Android

        حجم الذاكرة (Flash)
        8 غيغابايت
        نظام التشغيل
        Android TV™ 10 (Q)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        • YouTube

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • SimplyShare
        • انعكاس الشاشة
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • YouTube
        • Netflix TV
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        • ترقية التطبيق في الخلفية
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        • شاشة عريضة
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        المساعد الصوتي*
        مساعد Google مضمّن

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دعم HEVC
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        توصيلات أخرى
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        ميزات HDMI
        • قناة إرجاع الصوت
        • 4K
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        HDMI ARC
        نعم على HDMI1

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC‏ (H.265)
        • VP9
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco
        • مستشعر الضوء

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • تحسين الجهير من Dolby
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1360,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        840,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        160.0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1231,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        709,6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        79,4  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1231,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        736,6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        255,8  ملليمترًا
        وزن المنتج
        14.2  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        14.4  كلغ
        الوزن مع التغليف
        18.9  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        200 x‏ 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • يتوفر مساعد Google على أجهزة التلفزيون بنظام Android من Philips التي تعمل بنظام Android O (‏8) أو إصدار نظام تشغيل أعلى. يتوفر مساعد Google باللغات والبلدان المحددة مع دعم اللغة الإنجليزية - UK والألمانية - DE والفرنسية - FR منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات/البلدان المدعومة بمرور الوقت.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.