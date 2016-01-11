العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات
دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات
بفضل نظام Android على التلفزيون، ستتمكن من التنقل عبر التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بطريقة سريعة وسلسلة وممتعة جداً. يحرر روبوت Android قوة المعالج الثنائي النواة لإنجاز المهام بسرعة وسهولة.
ستستمتع بمعالجة سريعة وواجهة سهلة الاستخدام على Smart TV بفضل نظام Android. فهو يزوّدك بتحكّم تام بمحتوى لامتناهٍ: بدءًا من Google Play™ وNetflix ووصولاً إلى مستعرض الإنترنت... والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قائمة يسهل التنقل فيها مع ارتباطات مباشرة إلى تطبيقاتك المفضلة.
تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.
بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.
يجمع معدل الحركة المثالية تقنية الشاشة من Philips وتقنيات معالجة الفيديو المتقدّمة لتحسين جودة كل إطار صورة. سواء أكنت من عشاق الألعاب أم الأحداث الرياضية السريعة أم الأفلام المشوّقة، فستختبر تجربة رائعة من حيث دقة الصور المتحرّكة وسلاستها.
استخدم Google Cast مع جهازك الذكي* للاستفادة من قوى Smart TV من Philips. فهي تسمح لك باستعراض مواقع الويب، والمحتوى والتطبيقات و"إرسالها" إلى تلفزيونك بكبسة زر. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك متابعة استخدام جهازك الذكي لمهام أخرى فيما يتم تشغيل المحتوى الذي تم إرساله على التلفزيون.
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتقديم لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
يقدّم Google Play™ مجموعة غنية من الألعاب العالية الجودة التي تناسب كل الأعمار. فقد تم تحسين هذه الألعاب للاستخدام على التلفزيون وهي تتميّز بمظهر رائع تمامًا مثل محتواها. ولا حاجة إلى وحدة تحكّم أخرى بالألعاب، إذ يمكنك التنقّل عبر الألعاب وتشغيلها بسهولة بواسطة وحدة تحكّم بالألعاب بمنفذ USB عام.
تحتفظ بالموسيقى المفضّلة لديك على هاتفك، ولكن ألا تفضّل سماعها على مكبرات صوت التلفزيون الأقوى؟ بفضل Spotify Connect، يمكنك تشغيل Spotify بسهولة على التلفزيون من خلال استخدام تطبيق Spotify على هاتفك واستخدام هذا الأخير كجهاز تحكّم عن بعد. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاستماع إلى الموسيقى عبر مكبرات صوت التلفزيون. فلا داعي لاستخدام أسلاك أو إثارة الفوضى... ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع.
يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط عصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل المعدني الفريد وبتصميم مفتوح الذي يتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك ويسمح لك أيضًا بضبط التلفزيون لتعديل زاوية العرض!
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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