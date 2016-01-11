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6000 series

Full HD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

55PFT6200/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
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    6000 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

    55PFT6200/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

    دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات

    دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    6000 series Full HD، شاشة رفيعة، LED TV مشغّل بواسطة Android™‎

    دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

    اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android

      مع Pixel Plus HD

      • 139 سم (55 بوصة)
      • Full HD، ‏LED TV
      • ثنائي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع
      • DVB-T/T2/C
      معالجة ثنائية النواة ونظام تشغيل Android لأداء قوي

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      Android: لتجربة مشاهدة أسرع وأغنى ومخصصة أكثر

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      تحتفظ بالموسيقى المفضّلة لديك على هاتفك، ولكن ألا تفضّل سماعها على مكبرات صوت التلفزيون الأقوى؟ بفضل Spotify Connect، يمكنك تشغيل Spotify بسهولة على التلفزيون من خلال استخدام تطبيق Spotify على هاتفك واستخدام هذا الأخير كجهاز تحكّم عن بعد. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاستماع إلى الموسيقى عبر مكبرات صوت التلفزيون. فلا داعي لاستخدام أسلاك أو إثارة الفوضى... ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع.

      يسمح لك الحامل الدوّار بالاستمتاع بمشاهدة التلفزيون من أي زاوية

      يستحق التلفزيون المتميّز بخطوط عصرية وأنيقة حاملاً يرفعه بشكل استثنائي. لذلك، ابتكر المصممون في Philips TV هذا الحامل المعدني الفريد وبتصميم مفتوح الذي يتماشى بشكل رائع مع ديكور منزلك ويسمح لك أيضًا بضبط التلفزيون لتعديل زاوية العرض!

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        50  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        126  سم
        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        السطوع
        280  cd/m²
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • خفت مصغّر
        • معدل الحركة المثالية من 200 هرتز
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دقة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        • على 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقة FHD تصل إلى 1920x1080p
        • على 24 و25 و30 و50 و60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2/C
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android™ 5.1 ‏(Lollipop)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث في Google
        • البحث الصوتي
        • YouTube
        حجم الذاكرة (Flash)
        • 8 غيغابايت
        • قابل للتمديد من خلال التخزين على جهاز USB

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • Spotify
        • TV on Demand
        • YouTube
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • تحسين الجهير الديناميكي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        عدد USB
        3
        الاتصال اللاسلكي
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi Direct
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إدخال الصوت (DVI)
        • خرج سماعة الرأس

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        &lt; 0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        &lt; 0,5
        استهلاك الطاقة السنوي
        tbc  كيلوواط/الساعة

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        134  ملليمترًا
        وزن المنتج
        15.3  كلغ
        تعيين العرض
        1239  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1239  ملليمترًا
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        400 x‏ 200 ملم
        ارتفاع العلبة
        813  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1416  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        726  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        21.8  كلغ
        تعيين العمق
        79  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        773  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        266  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        17.8  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          الآراء

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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