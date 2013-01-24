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غزِّ روح التعاون وقدّم المعلومات. تتميّز هذه الشاشة الاحترافية من Philips بدقة Full HD، وهي متعددة اللمس وعالية الاستجابة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات المتعددة اللمس والمتعددة المستخدمين، بدءًا من وسائل الاستدلال المكاني ووصولاً إلى العروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنشيط 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات