ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
226E9QDSB/00
تفاصيل واضحة وبألوان زاهية، مع تصميم يتخطى كل الحدود
تمنحك شاشة brilliance العصرية هذه أفضل تجربة مشاهدة تتجاوز كل الحدود. تتيح لك زاوية العرض العريضة الاستمتاع بجودة الصور نفسها بألوانها الزاهية وتفاصيلها الواضحة من أي زاوية عرض أمامية، وتقلّل التقنية الخالية من الوميض من تعب العينَين بعد الاستخدام لمدة طويلة.
E Line
22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)
1920 x 1080 (Full HD)
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
المراجعات
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو فقط.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc.. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.