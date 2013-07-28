ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
224E5QHAW/00
صور زاهية على شاشة بتقنية AH-IPS
تأتي شاشة Philips الجذابة هذه مزوّدة بإطار خارجي رفيع جدًا وبتقنية AH-IPS لتزويدك بصور ملوّنة رائعة وزاهية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك تقنية Mobile HD link بالاتصال بهاتفك الذكي.
إطار خارجي رفيع جدًا
21,5 بوصات (54,6 سم)
MHL
المراجعات
يجب توفّر جهاز محمول واختياري معتمد ليعمل مع MHL بالإضافة إلى كبل MHL. (غير متوفرين) يرجى التحقق من التوافق مع بائع الجهاز المزوّد بـ MHL.
وضع الاستعداد/إيقاف تشغيل توفير استهلاك الطاقة الخاص بالمنتجات المستهلكة للطاقة لا يطبّق على وظيفة شحن MHL
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.