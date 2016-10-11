تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
الشاشات
جميع السلاسل
Brilliance شاشة LCD مع PowerSensor
تم إيقافه
الدعم
221B7QPJEB/73
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
برامج تشغيل windows 7 - English (US)
برامج تشغيل windows 8 - English (US)
دليل المعلومات المهمة
تحقق من شروط الضمان الخاص بك وابدأ عملية تبديل أو إصلاح منتج
الضمان
سياسات ضمان منتجاتنا
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك