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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

200V4LAB2/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
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    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    200V4LAB2/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

      مع مكبرات صوت استيريو

      • V Line
      • 20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)
      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      تقنية LED لألوان زاهية

      إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

      صوت قوي مع مكبرَي صوت RMS بقدرة 2 واط

      أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتطبيقات الوسائط المتعددة والتطبيقات الاجتماعية كلها بصوت استيريو. لن يوفّر مكبرا الصوت هذان صوتًا رائعًا فحسب، بل سيساعدانك أيضًا في التخلّص من فوضى الأسلاك الخارجية وتوفير مساحة كبيرة على سطح المكتب.

      شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

      تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        19,5 بوصات / 49,5 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        432,00 (أفقي) x‏ 239,76 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1600‏ × 900 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        5  ملي ث
        السطوع (الحد الأقصى)
        200  cd/m²
        SmartContrast
        10000000:1
        نسبة التباين (نموذجي)
        600:1
        دقة البكسل
        0,32 x‏ 0,31 مم
        زاوية العرض
        • 90 درجة (أفقي) / 65 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 76 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي

      • الراحة

        صوت مضمّن
        2,0 واط (عدد 2)
        راحة المستخدم
        • تلقائي/للأسفل
        • سطوع/عودة
        • القائمة/موافق
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • صوت/للأعلى
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8/7/XP

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        16 واط (نموذجي)، 19 واط (الحد الأقصى)
        وضع الاستعداد
        0.5 واط
        وضع إيقاف التشغيل
        0.5 واط
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        479 x‏ 369 x‏ 201  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        479 x‏ 299 x‏ 48  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        567 x‏ 372 x‏ 124  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        2,72  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        2,39  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        3,83  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • Energy Star
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • EAC
        • SEMKO
        • مع شهادة TCO
        • UL/cUL
        • BSMI
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE
        • CECP

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

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