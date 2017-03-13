حلاقة دقيقة وناعمة



شفرات GentlePresicion

احصل على حلاقة دقيقة حتى على البشرة الحساسة مع شفرات صلبة وعالية الدقة. تم تصميم حواف الشفرات لقص الشعر بدقة، ما يقلل السحب أو الشد أو التمريرات المتكررة، حتى على اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.