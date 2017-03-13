مصطلحات البحث

AR
EN
1

Series 7000

حلاقة فريدة تمامًا مثل بشرتك

قم بالحلاقة بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة

آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

لأعلى مستوى من الدقة والراحة

Series 9000

Series 9000

آلة الحلاقة Series 7000 من Philips

لحلاقة دقيقة وحساسة

Series 7000

Series 7000

آلة الحلاقة Series 6000، ‏S6630/11 من Philips

لتهَيج بشرة أقل

Series 6000

Series 6000

منتجنا الأفضل للبشرة الحساسة

آلة الحلاقة الكهربائية Series 7000، ‏S7930/16، للاستخدام الرطب والجاف

كن أول من يراجع هذا البند

آلة الحلاقة Series 6000، ‏S6680/26 من Philips

تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.

SkinGlide Rings checkmark

حلقات SkinGlide

GentlePrecision Blades checkmark

شفرات GentlePresicion

BeardAdapt Sensor checkmark

مستشعر BeardAdapt

آلة الحلاقة Series 7000 من Philips مع حلقات SkinGlide

مصممة لراحة البشرة


حلقات SkinGlide

 

اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.

آلة الحلاقة Series 7000 من Philips مع شفرات GentlePrecision

حلاقة دقيقة وناعمة


شفرات GentlePresicion

احصل على حلاقة دقيقة حتى على البشرة الحساسة مع شفرات صلبة وعالية الدقة. تم تصميم حواف الشفرات لقص الشعر بدقة، ما يقلل السحب أو الشد أو التمريرات المتكررة، حتى على اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

آلة الحلاقة Series 7000 من Philips مع مستشعر BeardAdapt

آلة حلاقة مخصصة


مستشعر BeardAdapt

يمكنك حلاقة حتى مناطق اللحية الكثيفة بفعالية. تستشعر آلة الحلاقة كثافة لحيتك وتضبط القوة تلقائيًا حسب الحاجة.

آلة الحلاقة Series 7000 من Philips مع مستشعر BeardAdapt

اتبع خطة الحلاقة الشخصية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها

قم بإقران آلة الحلاقة والتطبيق

احصل على نصائح مخصصة

حدد أفضل سرعة لبشرتك

احصل على نصائح تكيّفية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. تم تطوير الخطة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لتزويدك بالنصائح حول روتين الحلاقة الذي تتّبعه والتقنية التي تعتمدها عبر تطبيق GroomTribe المتصل. يتعقّب التطبيق تحسّن بشرتك ويعدّل النصائح أثناء كل عملية حلاقة لأفضل النتائج لبشرتك.

صورة "متجر التطبيقات App store"
صورة "متجر Google play"

تحقق من توافق الهاتف الذكي ولغات التطبيق على philips.com/s7000-support

رؤية آلة الحلاقة Series 7000 قيد التشغيل

صورة مصغّرة لفيديو حول آلة الحلاقة Series 7000 من Philips

ماذا يوجد في علبة آلة الحلاقة S7930؟

    • أداة تشذيب دقيق

      أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick: أداة تشذيب دقيق لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

      أقر بذلك

      You are about to visit a Philips global content page

      You are about to visit the Philips USA website.

    • حقيبة صغيرة للسفر

      حقيبة صغيرة للسفر:تتميّز حقيبة أداة الحلاقة المميزة بتصميم أنيق لتشغل مساحة أقل في حقيبتك. بالإضافة إلى ذلك، تجفف حجرة التهوية المضمّنة أداة الحلاقة حتى أثناء التنقل. 

      ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

      أقر بذلك

      You are about to visit a Philips global content page

      You are about to visit the Philips USA website.

    تأتي آلة الحلاقة Philips S7000 مزوّدة بحقيبة صغيرة للسفر وأداة تشذيب قابلة للتثبيت لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    Philips Shaver Series 6000 Number 1 Logo

    Philips – العلامة التجارية الأولى في عالم آلات الحلاقة الكهربائية* 

    *المصدر: Euromonitor International Limited، أجهزة المستهلك 2018، لكل فئة من آلات الحلاقة للجسم، حجم البيع بالتجزئة في الوحدات، بيانات 2017

    Philips Shaver Series 6000 Green Product Logo

    بإمكان المنتجات الخضراء من Philips تخفيض التكاليف واستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2، وذلك من خلال إجراء تحسينات بيئية ملحوظة في مجال واحد أو أكثر من مجالات Philips الرئيسية للعناية بالبيئة، من توفير استهلاك الطاقة والتغليف والمواد الخطرة والوزن وإعادة التدوير وموثوقية فترة عمل المنتجات وسبل التخلص منها.

    مقارنة آلة الحلاقة S7930 مع آلات الحلاقة الأخرى الرائعة التي نقدّمها

    S7930/16

    آلة الحلاقةSeries 7000

    S7930/16

    حساسة ودقيقة
    مقارنة الميزات
    SP9863/14

    Shaver S9000 Prestige

    SP9863/14

    آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
    مقارنة الميزات
    SP9860/13

    Shaver S9000 Prestige

    SP9860/13

    آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
    مقارنة الميزات
    S9031/21

    Shaver series 9000

    S9031/21

    آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
    مقارنة الميزات
    S6630/11

    آلة الحلاقة series 6000

    S6630/11

    تقليل تهيّج البشرة
    مقارنة الميزات

    إمكانية التكيّف مع المنحنيات: لالتقاط الشعر الذي يصعب الوصول إليه

    • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة يتحرك ب8 إتجاهات
    • رأس اّلة الحلاقة يتحرك ب5 إتجاهات

    نظام الحلاقة
    • شفرات GentlePresicion
    • شفرات بنظام ‏MultiPrecision
    • شفرات‏NanoTech الدقيقة
    • شفرات بنظام ‏V-Track الدقيقة
    • شفرات بنظام ‏MultiPrecision

    الأداء
    • ★★★★
    • ★★★★★
    • ★★★★★
    • ★★★★★
    • ★★★★

    تعددية الاستخدام: المرونة لتشذيب الشعر و/أو تسريحه أيضًا
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • أداة تسريح اللحية بميزة SmartClick
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick

    سهولة الاستخدام: للاستخدام الرطب والجاف

    البطارية: الاستخدام / مدة الشحن
    • 50 دقيقة / ساعة واحدة
    • 60 دقيقة / 3 ساعات
    • 60 دقيقة / 3 ساعات
    • 50 دقيقة / ساعة واحدة
    • 60 دقيقة / ساعة واحدة

    قابلة للغسل 100%

    تتضمن أيضًا
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • لوحة شحن Qi
    • أداة تسريح اللحية بميزة SmartClick
    • فرشاة تنظيف الوجه بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • لوحة شحن Qi
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick

    هل تبحث عن آلة حلاقة أخرى؟

    استكشف منتجاتنا الأخرى للعناية بالجسم للرجال

    الطريقة

    الشعر

    الكثافة

    اشترك لتلقي بريد إلكتروني من Philips - لا تفوّت الفرصة!

    تقدّر Philips خصوصيتك وتحترمها. يُرجى قراءة إشعار الخصوصية للحصول على المزيد من المعلومات

    شكرًا للاشتراك في نشرتنا الإخبارية!

    عذرًا، فشل اشتراكك في نشرتنا الإخبارية. يُرجى إعادة المحاولة مرة أخرى.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

    You are about to visit the Philips USA website.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.