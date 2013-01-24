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آلة الحلاقة الخاصة بك، وتجربتها الفريدة.
العلاقة الحميمة بينك وبين Series 7000

آلة الحلاقة الخاصة بك، وتجربتها الفريدة.
العلاقة الحميمة بينك وبين Series 7000

حلاقة فريدة تتناسب مع بشرتك

استكشف أهم ميزات آلة الحلاقة الخاصة بك واقراء المحتوى للحصول على أفضل حلاقة التي تتناسب مع بشرتك. استعرض الصفحة للحصول على نصائح حول العناية بآلة الحلاقة، وسجّل منتجك واحصل على الدعم إذا كنت بحاجة إليه.

كل هذا في مكان واحد.
صورة "حلاقة فريدة تمامًا مثل بشرتك"
صورة "حلاقة فريدة تمامًا مثل بشرتك"

إنشاء خطة الحلاقة الشخصية الخاصة بك

 
احصل على نصائح تكيّفية لمعالجة مشاكل البشرة المحددة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. نزّل تطبيق GroomTribe لنظامَي iOS وAndroid وقم بإقرانه للبدء.
صورة "رمز QR لآلة الحلاقة المتّصلة"
صورة "متجر التطبيقات App store"
صورة "متجر Google play"
تحقق من توافق هاتفك الذكي هنا
يتوفر تطبيق GroomTribe باللغات التالية:

تنزيل. اقتران. حلاقة.

 
لقد أصبحت عملية بالحلاقة أمر في غاية السهولة. ما عليك سوى تنزيل تطبيق GroomTribe  من متجر app store  في هاتفك الذكي.

شغّل آلة الحلاقة وتأكد من أن ميزة Bluetooth  في هاتفك الذكي قيد التشغيل، ثم افتح التطبيق واتبع الإرشادات لبدء الاقتران. من الآن فصاعدًا، ستتصل آلة الحلاقة بتطبيق GroomTribe  في كل مرة تفتح فيها التطبيق.

أبقِ هاتفك على مسافة قريبة من آلة الحلاقة للحفاظ على اتصالهما ولمزامنتهما. بعد تحديد إعداد الحلاقة للبشرة الحساسة، ستصبح جاهزًا!
صورة "تنزيل-اقتران-حلاقة"

أصبحت الحلاقة عملية شخصية بالكامل

 

تُعدّ آلة Series 7000 أول حل للحلاقة المخصصة في العالم للبشرة الحساسة. يأتي كل من آلة الحلاقة وتطبيق GroomTribe المتصل مزوّدين بالكثير من الميزات لمساعدتك على الحلاقة بالطريقة المناسبة لك، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.
  • صورة "خطة الحلاقة الشخصية"

    حلاقة موجّهة

    أتقِن حلاقتك باستخدام ميزة الحلاقة الموجّهة التي تزوّدك بملاحظات حول تقنية الحلاقة التي تتّبعها حين تفعل. لن تحتاج إلى أن يكون هاتفك دائمًا معك في الحمام، إلا أنه سيساعدك على إتقان التقنية في بداية خطة الحلاقة.
  • صورة "مستشعر Beard adapt"

    مستشعر BeardAdapt

    تستشعر آلة الحلاقة كثافة لحيتك وتضبط الطاقة تلقائيًا بحسب الحاجة. وبفضل الطاقة المتغيّرة، يمكنك حلاقة حتى مناطق اللحية الكثيفة بفعالية، ما يساعد على تقليل احتمال تهيّج البشرة بسبب التمريرات المتكررة.
  • صورة "إعدادات الحلاقة للبشرة الحساسة"

    إعدادات الحلاقة للبشرة الحساسة

    يمكنك الحلاقة باستخدام إعداد السرعة الموصى به والمخصص لبشرتك، أو اختيار إعدادك الخاص عبر تطبيق GroomTribe. يتم تعيين الإعداد الافتراضي إلى الحلاقة للبشرة الحساسة، لكن بمجرد توفّر معلومات كافية في التطبيق، سيتم تحديد الحلاقة للبشرة العادية أو البشرة الحساسة أو البشرة الحساسة جدًا تلقائيًا.
  • صورة "الحلاقة الموجّهة"

    حلاقة موجّهة

    أتقِن حلاقتك باستخدام ميزة الحلاقة الموجّهة التي تزوّدك بملاحظات في الوقت الحقيقي حول تقنية الحلاقة التي تتّبعها على الفور. لن تحتاج إلى أن يكون هاتفك دائمًا معك في الحمام، إلا أنه سيساعدك على إتقان التقنية في بداية خطة الحلاقة.
  • صورة "سجل عمليات الحلاقة وتحليلها"

    سجل عمليات الحلاقة وتحليلها

    هل تريد معرفة تقدّمك؟ سيمكّنك سجل عمليات الحلاقة وتحليلها من مراجعة تحسّن بشرتك وتقنية الحلاقة التي تتّبعها مع مرور الوقت، بدءًا من أول عملية حلاقة وحتى الحلاقة الأخيرة.

    الشاشة

     

    استفد إلى أقصى حد من آلة الحلاقة، من خلال المؤشرات السهلة التي تعرض الإشعارات داخل التطبيق وطاقة البطارية المتبقية وتذكيرات التنظيف والمزيد غير ذلك.
    • صورة "رمز الإشعارات"

      رمز الإشعارات

      يضيء رمز الإشعارات عند وجود رسالة مهمة لك في التطبيق.
    • صورة "إعدادات الحلاقة للبشرة الحساسة"

      إعدادات الحلاقة للبشرة الحساسة

      ستعرض آلة الحلاقة XS (بشرة حساسة جدًا)، أو S (بشرة حساسة) أو N (بشرة عادية) وفقًا لإعداد الحلاقة المحدد في تطبيق GroomTribe.
    • صورة "مستوى البطارية منخفض"

      بطارية منخفضة

      يومض مؤشر شحن البطارية باللون البرتقالي، للإشارة إلى أن مستوى الشحن الحالي يكفي لعملية حلاقة واحدة.
    • صورة "الشحن السريع"

      شحن سريع

      يومض مؤشر البطارية بسرعة أثناء الشحن السريع الذي يمتدّ على فترة 5 دقائق. عندما يبدأ المؤشر بالوميض ببطء، يكون لديك مستوى شحن كافٍ لحلاقة كاملة.
    • صورة "اكتمال الشحن"

      اكتمال الشحن

      عند اكتمال شحن البطارية، يضيء مؤشر الشحن باللون الأبيض باستمرار لمدة 30 دقيقة.
    • صورة "التذكير بالتنظيف"

      ضوء التذكير بالتنظيف

      يومض رمز الحنفية لتذكيرك بتنظيف آلة الحلاقة بعد كل استخدام.
    • صورة التذكير "بفصل الآلة لاستخدامها"

      التذكير "بفصل الآلة لاستخدامها"

      يومض لتذكيرك بفصل آلة الحلاقة عن مأخذ الحائط قبل أن تتمكّن من تشغيلها.
    • صورة "قفل السفر"

      قفل السفر

      لتفعيل خاصية قفل السفر أو لإلغائها، اضغط على زر (on/off) لمدة 3 ثوانٍ. سوف يومض رمز القفل لإعلامك بانه قد تم تفعيل القفل بنجاح.
      صورة "احصل على حلاقة نظيفة مثالية بثلاث خطوات"

      احصل على حلاقة نظيفة مثالية بثلاث خطوات

       

      لا تخلو الحلاقة النظيفة من التحديات، وبشكل خاص للرجال الذين يشكون من بشرة حساسة تكون عرضة للاحمرار أو الحروق أو الاحتمال الدائم لنمو الشعر تحت الجلد. لكن، في حال إجراء الحلاقة الدقيقة بطريقة صحيحة، لن تؤذي آلة الحلاقة Series 7000 بشرتك.
       


      ما معنى الحلاقة النظيفة؟

      قبل البدء، سنطلعك على الهدف. تشير الحلاقة النظيفة إلى مظهر بدون لحية وبدون لحية خفيفة على الإطلاق؛ أي حلاقة دقيقة وناعمة تُبرز وسامتك الملفتة للنظر. هل أنت مستعد؟ إليك طريقة الحلاقة النظيفة في غضون دقائق.

       

      حلاقة رطبة أم جافة؟

      إذا كنت تستخدم آلة حلاقة، فالحلاقة الجافة هي من أكثر الطرق اللطيفة على البشرة، ومن المستبعد أن تتسبب بشقوق وجروح. أما الحلاقة الرطبة فتتميّز بأنها منعشة وناعمة، شرط ألا تنسى استخدام رغوة الحلاقة. وقد يكون اختيار طريقة الحلاقة المناسبة أمرًا محيرًا جدًا في البداية، لا سيّما إذا كانت بشرتك حساسة، ولكن لحسن الحظ، نحن هنا لمساعدتك.

       

      نصائح حول الحلاقة

      تزوّدك خطة الحلاقة الشخصية في تطبيق GroomTribe بنصائح مخصصة حول كيفية الحصول على أفضل حلاقة. وتعمل ميزة الحلاقة الموجّهة على تعزيز طريقة الحلاقة التي تتّبعها في الوقت الحقيقي، في حين تستخدم الحلاقة المتزامنة بيانات الحلاقة الطويلة الأمد لتعديل النصائح المقدّمة لك.
       

      الخطوة 1. تفادَ البشرة الساخنة

      نظّف وجهك واغسله ليصبح نظيفًا بالكامل قبل استخدام آلة الحلاقة. لكن لا تأخذ حمامًا ساخنًا قبل الحلاقة، وإلا فستكون بشرتك ساخنة ومنتفخة ومتعرّقة، وبالتالي، تصعب حلاقتها. لذا، احرص على أن تكون بشرتك جافة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

       

      الخطوة 2. لا داعي للضغط بشدة أو كثرة التمرير

      تستطيع آلة Series 7000 حلاقة اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام. فإذا كانت المدة أكثر من ذلك، قم بالتشذيب أولاً لتتجنب التنتيف وأذية البشرة. لحلاقة رطبة ونظيفة (بما في ذلك الحلاقة أثناء الاستحمام)، استخدم القليل من جل أو رغوة الحلاقة وابدأ الحلاقة باعتماد حركات دائرية.


      في التمريرة الأولى، احلق باتجاه نمو شعر وجهك، ثم احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة لحلاقة أدق. أما إذا كانت بشرتك حساسة جدًا، فاحلق باتجاه البصيلة فقط.

      قم بشدّ بشرتك برفق باستخدام يدك الحرة لتسهيل الحلاقة، لكن لا تبالغ بشدّها. لا تحتاج إلى الضغط بشكل كبير للحصول على حلاقة دقيقة، لذا حاول ألا تضغط كثيرًا بآلة الحلاقة على بشرتك.

      تقوم آلة الحلاقة بدورها أيضًا، حيث تستشعر كثافة لحيتك وتضبط طاقة التشغيل تلقائيًا لحلاقة مناطق اللحية الكثيفة بفاعلية أكبر. لن تحتاج إلى تمرير الآلة على المناطق نفسها عدة مرات، ولذلك فهي تساعد على تقليل احتمال تهيّج البشرة.

      إذا كنت تعتمد الحلاقة الرطبة، فاغسل رأس آلة الحلاقة كل 10 إلى 15 ثانية لإزالة الرغوة أو الجل المتراكم وخلايا البشرة الميتة والشعر والأوساخ التي يمكن أن تعيق حلاقتك.

      الخطوة 3. لا تنسَ مرحلة ما بعد الحلاقة
      ننتقل الآن إلى مرحلة العناية بالبشرة بعد الحلاقة. بلل وجهك بالمياه الدافئة، وجففه بالتربيت الخفيف، ثم ضَع بلسم ما بعد الحلاقة أو مرطّبًا حسب الحاجة. اغسل رأس آلة الحلاقة الرطبة، واتركه ليجف في الهواء.

      انتهينا. اتبع هذه الخطوات، ونضمن لك الحصول على أنظف حلاقة على الإطلاق. وفي الأيام التي لا يروق لك فيها اتباع هذا الروتين، يمكنك دائمًا الحصول على مظهر اللحية الخفيفة المثالية. 

      لا تملك خطة حلاقة شخصية بعد؟
      احصل على نصائح تكيّفية حول كيفية معالجة مشاكل البشرة المحددة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. فقد تم تطوير التطبيق المتصل بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، ليتعقّب تقنية الحلاقة التي تتّبعها وتحسّن بشرتك أثناء كل عملية حلاقة.

      نزّل تطبيق GroomTribe لنظامَي iOS وAndroid وقم بإقرانه للبدء.
      تنزيل من App Store
      احصل عليه من متجر Google Play

      1. حلاقة رطبة أم جافة؟

      إذا كنت تستخدم آلة حلاقة، فالحلاقة الجافة هي من أكثر الطرق اللطيفة على البشرة، ومن المستبعد أن تتسبب بشقوق وجروح. أما الحلاقة الرطبة فتتميّز بأنها منعشة وناعمة، شرط ألا تنسى استخدام رغوة الحلاقة. وقد يكون اختيار طريقة الحلاقة المناسبة أمرًا محيرًا جدًا في البداية، لا سيّما إذا كانت بشرتك حساسة، ولكن لحسن الحظ، نحن هنا لمساعدتك.

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      صورة "حلاقة رطبة أم حلاقة جافة"

      أتفضل الحلاقة الرطبة أم الجافة؟ إليك طريقة القيام بكلٍ منهما

       

      ستساعدك خطة الحلاقة الشخصية من تحديد إذا كان استخدام الرغوة أثناء الحلاقة يناسب بشرتك أم لا. لكن حتى بعد أن تتعرّف على الطريقة الأكثر تناسباً معك ومع بشرتك، سنستطيع أن نقدّم لك النصائح للحصول على حلاقة دقيقة، من دون المساومة على راحة بشرتك.
       


      1. التشذيب أولًا

      إذا كنت تستخدم آلة حلاقة، فالحلاقة الجافة هي من أكثر الطرق اللطيفة على البشرة، ومن المستبعد أن تتسبب بشقوق وجروح. أما الحلاقة الرطبة فتتميّز بأنها منعشة وناعمة، شرط ألا تنسى استخدام رغوة الحلاقة. وقد يكون اختيار طريقة الحلاقة المناسبة أمرًا محيرًا جدًا في البداية، لا سيّما إذا كانت بشرتك حساسة، ولكن لحسن الحظ، نحن هنا لمساعدتك.

       

      2. تحضير بشرتك

      إذا كنت تحلق من دون استخدام كريم، فمن المهم تجفيف البشرة جيدًا قبل البدء، لأن البشرة الرطبة قد تعيق الحركة السلسة لآلة الحلاقة على الوجه. بعد الاستحمام أو غسل الوجه، انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل لتجف البشرة بالكامل.

       

      إذا كنت تعتمد الحلاقة الرطبة، فمن الأفضل البدء ببشرة نظيفة، لكن تجنب الاستحمام بمياه ساخنة، وإلا فستكون بشرتك ساخنة ومنتفخة ومتعرّقة،
      وبالتالي، تصعب حلاقتها. استخدم فقط القليل من جل أو رغوة الحلاقة قبل البدء.

       3. الحلاقة المريحة

      BeardAdapt Sensor هي تكنولوجيا مبنية في آلة الحلاقة Series 7000 ، وتتحقق بدورها من كثافة لحيتك وتحدد تلقائيًا الإعداد الأفضل والمناسب لك سواء أكنت تعتمد الحلاقة الجافة أو الرطبة.
      بالطبع، بإمكانك تحديد هذه الإعدادات يدويًا في حال أردت ذلك، إلا أنه تم تصميم آلة الحلاقة وتطبيق GroomTribe المتصل لتولّي هذا الأمر.

       

      4. الحلاقة باتباع حركات دائرية

      اضغط برفق (سيؤدي الضغط بشكل مفرط إلى المزيد من الاحتكاك، ما يؤدي إلى زيادة تهيّج البشرة)، واحلق باتباع حركات دائرية صغيرة. تمهّل ولا تتسرّع في المناطق الحساسة.

      5. التمريرة الأخيرة
      الآن بعد أن مرّرت آلة الحلاقة لمرة واحدة على كامل وجهك، حان وقت الحلاقة الأدق. قم بتمريرتك الأخيرة الآن، باستخدام المزيد من الضغط وتحريك الآلة بعكس اتجاه البصيلة. وكما ذُكر سابقًا، ستحتاج إلى التعامل مع المناطق الحساسة بمزيد من الدقة والحذر.

      6. الشعر الصعب

      تسهّل الحلاقة من دون استخدام كريم اكتشاف الشعر المزعج الذي لم تتمكّن آلة الحلاقة من التقاطه. لكن إذا كنت تَحلق باستخدام كريم، فلا يزال بإمكانك التعامل مع الشعر العنيد والمناطق التي يصعب الوصول إليها. قم بشدّ بشرتك برفق قليلاً لرفع الشعر.


      7. السوالف
      أنت تقرر طول السوالف وتسريحتها، لكن حان الوقت بالتأكيد للعناية بها باستخدام أداة التشذيب أو ملحق أداة تحديد اللحية في آلة الحلاقة Series 7000.

       

      8. بلسم ما بعد الحلاقة

      حان الوقت الآن للعناية ببشرتك بعد الحلاقة. استمتع بشعور الانتعاش من خلال وضع بلسم أو مرطّب ما بعد الحلاقة. انتهينا: أصبحت جاهزًا لبدء نهارك بثقة.

      تذكر: يمكن أن يساعدك روتين الحلاقة المنتظم على تعوّد بشرتك على آلة الحلاقة الكهربائية، ما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بنتائج أفضل. ولا تنسَ إجراءات النظافة بعد الحلاقة المهمة جدًا. اغسل آلة الحلاقة بكمية وافرة من المياه الفاترة، ثم هزّها للتخلص من المياه واتركها مفتوحة.


      لا تملك خطة حلاقة شخصية بعد؟
      احصل على نصائح تكيّفية حول كيفية معالجة مشاكل البشرة المحددة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. فقد تم تطوير التطبيق المتصل بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، ليتعقّب تقنية الحلاقة التي تتّبعها وتحسّن بشرتك أثناء كل عملية حلاقة.

      نزّل تطبيق GroomTribe لنظامَي iOS وAndroid وقم بإقرانه للبدء.
      تنزيل من App Store
      احصل عليه من متجر Google Play

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      أكثر من مجرّد آلة حلاقة


      SmartClick حوّل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب دقيق بفضل نظام الملحقات
      • صورة "أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick"

        أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick

        ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick اللطيفة على البشرة والمثالية للحفاظ على ترتيب شاربك ولتشذيب سوالفك.

        حافظ على آلة الحلاقة لتبقى بحالة جديدة

         
        اعتنِ بآلة الحلاقة الخاصة بك وملحقاتها للحفاظ على أدائها وكأنها جديدة.
        صورة "تنظيف آلة الحلاقة"

        تنظيف آلة الحلاقة

        نظّف آلة الحلاقة بعد استخدامها للحفاظ على أدائها المثالي ونظافتها.
         

        1. شغّل آلة الحلاقة واغسل وحدة الحلاقة تحت مياه الحنفية الدافئة.
        2. أوقف تشغيل الآلة وافصل حامل رأس الحلاقة عن الجزء السفلي من وحدة الحلاقة واغسل كلا الجزأين تحت الحنفية.
        3. قم بهز الآلة بحرص للتخلص من المياه الزائدة واترك حامل رأس الحلاقة يجف في الهواء قبل إعادة تركيب رأس الحلاقة.
        صورة "كيفية استبدال رأس الحلاقة"

        كيفية استبدال رأس الحلاقة

        للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين. 

         

        1. أوقف تشغيل آلة الحلاقة. اسحب وحدة الحلاقة
          القابلة للتثبيت من المقبض.
        2. تخلّص من وحدة الحلاقة القديمة القابلة للتثبيت وركّب
          وحدة الحلاقة الجديدة القابلة للتثبيت في المقبض.
        3. بعد استبدال وحدة الحلاقة القابلة للتثبيت، يمكنك إعادة ضبط تذكير الاستبدال في التطبيق.

        الأسئلة المتداولة

        هل أحتاج دائمًا إلى إدخال الهاتف معي إلى الحمام؟
        كلا. من المفيد إدخال الهاتف معك في البداية لتلقي ملاحظات في الوقت الحقيقي حول كيفية الحلاقة باتّباع أكثر الطرق اللطيفة على البشرة. وبعد أن تتقن العملية جيدًا، يمكنك مزامنة معلومات الحلاقة الخاصة بك مع التطبيق بكل بساطة وتلقي الملاحظات الشخصية والتوجيهات. وستتم مزامنة آلة الحلاقة مع التطبيق تلقائيًا عندما يكون الهاتف على مسافة قريبة من آلة الحلاقة.

        يمكن لآلة الحلاقة تخزين ما يصل إلى 20 عملية حلاقة، لذا احرص على مزامنة آلة الحلاقة مرة واحدة على الأقل كل أسبوعَين إلى 3 أسابيع عبر اتصال Bluetooth. لمزامنة عمليات الحلاقة: 1 افتح التطبيق وتأكد من أنك على مسافة قريبة من آلة الحلاقة. 2 سيتصل التطبيق تلقائيًا ويقوم بمزامنة آخر عمليات حلاقة أجريتها.
        كيف يمكنني تنزيل التطبيق؟
        يمكنك تنزيل تطبيق GroomTribe عبر متجر التطبيقات App Store أو متجر Play أو عبر مسح رمز QR ضوئيًا على علبة آلة الحلاقة.

        للحصول على دعم متجر Android في الصين، يرجى زيارة www.mylife.philips.com.cn/appdownload/‎.
        ما الهواتف التي يتوافق معها التطبيق؟

        التوافق مع iPhone:

        · iPhone 6S والأجهزة الأحدث

        · iOS 11 والإصدارات الأحدث

        التوافق مع Android:

        · الهواتف التي يزيد حجمها عن 4,5 بوصات فقط

        · إصدارات نظام التشغيل الأحدث من 6.0، إصدارات BLE‏ الأحدث من 4.1
        كيف يمكنني توصيل تطبيق Philips GroomTribe بالهاتف؟

        نزّل تطبيق GroomTribe من متجر التطبيقات App store.

        تأكد من أن ميزة Bluetooth مشغّلة على الهاتف الذكي.

        افتح التطبيق على الهاتف الذكي.

        اتبع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإنشاء الاتصال.

        ملاحظة: تأكد من أن لديك اتصال Bluetooth واتصال بالإنترنت جيدين للاستفادة بشكل كامل من التطبيق.
        ماذا أفعل عندما أواجه مشاكل في الاتصال؟

        هناك عدة أسباب لعدم اتصال هاتفك بآلة الحلاقة Philips Series 7000. إليك في ما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا والحلول المناسبة لها.

         

        · استخدام إصدار Bluetooth غير صحيح
        تستخدم آلة الحلاقة Philips Series 7000 إصدار Bluetooth 4.1 أو الإصدارات الأحدث. تأكد من أن هاتفك يدعم هذا الإصدار (أو الإصدارات الأحدث) لتتمكّن من الاتصال بآلة الحلاقة. تأكد أيضًا من تشغيل وظيفة Bluetooth على هاتفك قبل إقرانه بآلة الحلاقة.

         

        · عدم التوافق مع الهاتف
        يرجى التأكد من أن هاتفك المحمول متوافق مع تطبيق GroomTribe قبل تنزيله. لا يعمل التطبيق إلا على هواتف iPhone 5S (أو الهواتف الأحدث) التي تستخدم برنامج iOS10 أو الإصدارات الأحدث.

        بالنسبة إلى مستخدمي Android، لا يعمل التطبيق إلا مع Android 6 ‏(Marshmallow) أو الإصدارات الأحدث، ومع الهواتف التي يزيد حجمها عن 4,5 بوصات.

         

        · الهاتف بعيد جدًا عن آلة الحلاقة
        يجب أن يكون هاتفك على مسافة قريبة من آلة الحلاقة Philips Series 7000 لتتمكّن من إقرانه بها. تأكد من أن هاتفك على مسافة لا تزيد عن 3 أمتار من آلة الحلاقة.

        · إعادة تعيين الاتصال بين آلة الحلاقة والتطبيق
        إذا اتّبعت النصيحة أعلاه، إلا أنك لم تتمكّن من توصيل التطبيق بهاتفك، فيمكنك محاولة إعادة تعيين الاتصال من خلال الخطوات التالية: 1. إلغاء اقتران آلة الحلاقة: اضغط مطولاً على زر ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) على آلة الحلاقة لمدة 10 ثوانٍ لفصلها عن التطبيق.  سيبدأ رمز الإشعارات في واجهة المستخدم بالوميض ببطء. 2. إلغاء اقتران الهاتف: انتقل إلى "الإعدادات" على هاتفك وحدد Bluetooth. ثم حدّد Shaver S79XX واضغط على "نسيان" أو "إلغاء الاقتران".

        ملاحظة: قد تختلف هذه الإرشادات بحسب الهاتف الذكي الذي تستخدمه. يرجى الاطّلاع على دليل هاتفك للحصول على مزيد من المعلومات. إذا اتّبعت النصائح أعلاه، إلا أنك لم تتمكّن من حل هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك لمزيد من الدعم.
        يومض رمز الإشعارات الموجود على آلة Philips Series 7000. ما الذي يتعيّن علي القيام به؟
        عندما يومض رمز الإشعارات على مقبض آلة الحلاقة، افتح التطبيق، إذ يتوفر تحديث/إشعار لك.
        هل يمكنني تغيير إعداد الحلاقة للبشرة الحساسة من دون استخدام التطبيق؟
        كلا، لأن إعدادات الحلاقة للبشرة الحساسة مخصصة وفق احتياجاتك التي يحددها التطبيق. ويتم تعيين إعداد آلة الحلاقة الافتراضي إلى S.
        ما هي الرموز الموجودة في واجهة المستخدم؟

        الرموز الموجودة في شاشة آلة الحلاقة هي:

        · رمز الإشعارات

        · إعداد الحلاقة للبشرة الحساسة - XS

        · إعداد الحلاقة للبشرة الحساسة - S

        · التذكير بالتنظيف

        · رمز قفل السفر

        · التذكير بفصل الآلة لاستخدمها

        مؤشر شحن البطارية
        ما مدة الشحن الضرورية قبل الاستخدام للمرة الأولى؟
        نوصي بشحن آلة الحلاقة بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. سيستغرق الشحن حوالى ساعة وسيوفر وقت حلاقة يصل إلى 50 دقيقة.
        ما فوائد آلة الحلاقة الكهربائية؟
        لا داعي للمساومة عند استخدام آلة حلاقة كهربائية: فستحصل على الدقة التي تريدها وراحة البشرة في الوقت نفسه. وتتميّز آلات الحلاقة الكهربائية أيضًا بأنها سهلة الاستخدام، حيث يمكن استخدام الكثير منها للحلاقة الجافة والرطبة وكذلك أثناء الاستحمام.
        ما مزايا رؤوس الحلاقة الدوّارة؟
        تشتهر رؤوس الحلاقة الدوّارة بمرونتها. لذلك، ستحصل على حلاقة ناعمة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها. ويمكنك إكمال الحلاقة بتمريرات أقل وضغط أخف. والنتيجة؟ حلاقة دقيقة وراحة كبيرة للبشرة.
        هل يمكنني استخدام آلة الحلاقة أثناء الاستحمام؟
        تتميّز آلات الحلاقة Series 7000 بأنها مقاومة للمياه. والقرار بين يديك لاختيار طريقة الحلاقة التي تريد اتّباعها: حلاقة جافة أو باستخدام الجل أو الرغوة أو حتى أثناء الاستحمام.

        الدعم

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        * إن Apple وشعار Apple وiPad وiPhone هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc.

        * إن Android هي علامة تجارية لشركةGoogle Inc.‎

        * إن Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.‎

        * إن علامة كلمة Bluetooth®‎ وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎ وأي استخدام من قبل Koninklijke Philips N.V.‎ لهذه العلامات يتم بموجب ترخيص.

        الميزات الإضافية بانتظارك

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