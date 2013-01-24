كم يدوم حليب الأم؟

أولاً، فلنطلع على التفاصيل الدقيقة لتخزين حليب الأم.

يدوم حليب الأم لفترة طويلة شرط أن يُحفظ جيدًا في حاوية معقمة خالية من الهواء وأن يُبرّد على درجة حرارة متسقة. وتعتمد فترة صلاحيته على المكان الذي تضعينه فيه. إليك ملخص سريع:

في الثلاجة – لغاية 5 أيام على درجة حرارة 39,2 فهرنهايت (4 درجات مئوية) أو أقل

المجمّد (في الثلاجة) – لغاية أسبوعين

في المجمّد (جهاز منفصل) – لغاية 6 أشهر

في حرارة الغرفة – لغاية 4 ساعات

إذا شعرت أنها معلومات كثيرة لا يمكنك حفظها، فلا تقلقي! أفضل طريقة لتفادي الالتباس هي في وضع ملصقات على الرضّاعات والحاويات بحسب التواريخ واستخدام الحليب الأقدم أولاً.

لا شك في أنك في بعض الأحيان قد تضطرين إلى نقل الحليب، فاحرصي على استخدام كيس تبريد عازل للحرارة في تلك الحالات.

قد تتساءلين أيضًا ما إذا كان بإمكانك ترك الحليب في حرارة الغرفة ثم تبريده. مع الأسف لا تستطيعين ذلك. فالنقطة الأساسية لعدم إفساد حليب الأم هي في الاحتفاظ به على درجة حرارة متسقة، لذا إذا كنت تخططين للاحتفاظ به في الثلاجة أو في المجمّد، فعليك فعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

ما درجة الحرارة المثلى لتقديم حليب الأم؟

لننتقل الآن إلى الحديث عن تسخين حليب الأم.

إن المقصود بتسخين حليب الأم تسخينه حتى يصل إلى درجة حرارة ما بين حرارة الجسم وحرارة الغرفة، على الرغم من أن بعض الأطفال لا يمانعون إن كان باردًا بعض الشيء.

إن الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لتسخين الحليب هي استخدام جهاز تسخين رضّاعات الأطفال. لا ننصح باستخدام الميكروويف لأنه يُحدث مواضع ساخنة غير متساوية قد تتسبب بالتالي بحرق فم الطفل، بينما جهاز تسخين رضّاعات الأطفال يتيح إزالة الجليد عن الحليب بلطف و/أو تسخينه بشكل متساوٍ مع الحفاظ على جودة الحليب من خلال تسخينه برفق.

يمكن إزالة الجليد عن الحليب المجمّد في جهاز تسخين رضّاعات الأطفال (نكرر أن هذه الطريقة تحافظ على جودة الحليب)، في الثلاجة أو تحت المياه الجارية أو في وعاء يحتوي على مياه دافئة. بعد إزالة الجليد عن الحليب، لا يمكنك إعادة تجميده.

إذا كنت لا تملكين جهازًا لتسخين رضّاعات الأطفال، فيمكنك تسخين الحليب من خلال وضعه في وعاء يحتوي على مياه دافئة. احرصي على فحص درجة حرارة الرضّاعة على بشرتك قبل تقديمها لطفل

نتمنى لك أوقاتًا ممتعة أثناء إطعام طفلك بالرضّاعة!

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