ما الذي تبحث عنه؟

ما الذي تبحث عنه؟

يضمّ هذا الطبق الذي يُحضّر بأساليب متعددة خضارًا متوسطية لذيذة.

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