يضمّ هذا الطبق الذي يُحضّر بأساليب متعددة خضارًا متوسطية لذيذة.
الحصص 4 p, وقت التحضير 20 m, وقت الطهو: 45 m
المكونات
- 250 غرامًا من الباذنجان المقطّع إلى حلقات
- 250 غرامًا من الكوسا المقطّع إلى حلقات
- 250 غرامًا من شرائح الفلفل الحلو
- 250 غرامًا من الطماطم المقشّرة والمقطّعة إلى أربعة أقسام
- بصلتان مقشّرتان ومفرومتان
- فصّا ثوم مقشّران ومفرومان
- زيت الزيتون
- ورقة غار
- غصن من الزعتر
- ملح وفلفل
الاتجاهات
- تُغسل الخضار وتُقطّع. ولتقشير الطماطم، توضع في ماء يغلي لحوالى 10 ثوانٍ ثمّ تُزال القشرة بواسطة سكين حاد.
- تُحمّى آلة الطهو المنزلي HOMECOOKER على حرارة 175 درجة مئوية لمدّة 3 دقائق.
- تُضاف ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وشرائح الباذنجان وتُطهى المكوّنات لحوالى 5 دقائق على حرارة 175 درجة مئوية. ثمّ يُنثر الملح والفلفل ويُزال الباذنجان عن النار.
- تُضاف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وشرائح الكوسا وتُطهى المكوّنات لحوالى 4 دقائق على حرارة 175 درجة مئوية. يُضاف الفلفل والملح حسب الذوق للتتبيل ثمّ تُزال المكوّنات من المقلاة. تُكرر نفس الطريقة بالنسبة للفلفل الحلو.
- تُضاف ملعقتان كبيرتان إضافيتان من زيت الزيتون والبصل إلى المقلاة وتُقلى المكونات لمدّة 3 دقائق على حرارة 175 درجة مئوية.
- تُضاف الطماطم والخضار المطهوّة مسبقًا أي الباذنجان والكوسا والفلفل الحلو، ثمّ تُضاف ورقة الغار والزعتر.
- يُضاف الثوم والملح والفلفل حسب الرغبة وتُغطى آلة الطهو المنزلي HOMECOOKER بالغطاء. تُطهى المكوّنات لمدّة 30 دقيقة على حرارة 110 درجات مئوية.
- نصيحة: يعود أصل يخنة "راتاتويه" إلى جنوب فرنسا ويقول البعض أنها برزت لأول مرّة في مدينة نيس. يضمّ هذا الطبق خضارًا قد تجدها في بستان خضار في منتصف الصيف، كالباذنجان والكوسا والفلفل الحلو والطماطم، فضلاً عن الأعشاب الطبيعية التي تنمو في تلك البساتين. إنني أتخيل شخصًا من جنوب فرنسا يخرج من شرفة مطبخه إلى بستان الخضار في يوم صيفي حار حيث سيجد كلّ المكونات الطازجة التي سيحتاج إليها لتحضير وجبته المسائية.