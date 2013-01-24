الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1
منتجات

خلاط واحد لكل الوظائف


يأتي خلاط Philips الجديد من سلسلة 5000 مزودًا بـ 5 إعدادات محددة مسبقًا لاستخدامات متعددة ومحرك قوي بقدرة 700 واط لخلط أنعم

نتيجة خلط

أنعم بـ 40%*

مزوّد بتقنية ProBlend Crush ومحرك قوي وموفر للطاقة بقدرة 700 واط لتحضير عصير ومشروبات فاكهة أنعم.
* مقارنة بـ Philips HR2115
فيديو منتج خلاط Philips
خلاط Philips من سلسلة 5000
وظيفة السحق
مشروبات الفاكهة
تقنية ProBlend Crush
الصلصات
5 خيارات سرعة
الحساء
سهل التنظيف
عجن
سحق قوي للثلج
سحق الثلج

كيفية تحضير ثلج فائق النعومة في المنزل:

الرمز الأول
تأكد من أن الوعاء جاف بالكامل
الرمز الثاني
قم بإضافة ما يصل إلى 10 مكعبات ثلج (صغيرة)
الرمز الثالث
اضغط على "Pulse" لثماني مرات
الرمز الرابع
اضغط على "السرعة 5" حتى تصبح ناعمة
رسومات بيانية للمعلومات حول سحق الثلج

وصفات مختلفة لتحضير المشروبات المنعشة لكل العائلة