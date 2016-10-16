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Shaver series 5000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

XZ5810/70
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة
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    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    XZ5810/70
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة دقيقة وسريعة

    تضفي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 السرعة على عاداتك الصباحية بفضل نظام الشفرات MultiPrecision السريع ورؤوس الحلاقة القابلة للغسل بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة وسريعة

    تضفي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 السرعة على عاداتك الصباحية بفضل نظام الشفرات MultiPrecision السريع ورؤوس الحلاقة القابلة للغسل بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة دقيقة وسريعة

    تضفي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 السرعة على عاداتك الصباحية بفضل نظام الشفرات MultiPrecision السريع ورؤوس الحلاقة القابلة للغسل بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة وسريعة

    تضفي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 السرعة على عاداتك الصباحية بفضل نظام الشفرات MultiPrecision السريع ورؤوس الحلاقة القابلة للغسل بالكامل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة

      حلاقة دقيقة وسريعة

      طاقة إضافية بنسبة 20%*

      • نظام الشفرة ‏MultiPrecision
      • رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      • فرشاة تنظيف وأداة تشذيب دقيق
      • نظام SmartClean
      قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 20%

      قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 20%

      استمتع بحلاقة أسرع بعد في أماكن الشعر الكثيفة من اللحية بفضل تعزيز الطاقة الإضافي بنسبة 20% الذي تحصل عليه من خلال تنشيط وضع Turbo+‎.

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 50 دقيقة، أي ما يوازي 17 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. فلا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      شحن لساعة واحدة

      شحن لساعة واحدة

      تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

      3 مؤشرات لمستويات البطارية وقفل السفر

      3 مؤشرات لمستويات البطارية وقفل السفر

      تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستويات البطارية الثلاثة - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

      فرشاة تعمل بالضغط لتنظيف أدق من التنظيف باستخدام اليديَن

      فرشاة تعمل بالضغط لتنظيف أدق من التنظيف باستخدام اليديَن

      اضغط على فرشاة التنظيف التي نقدّمها لتنظيف وجهك بدقة أكثر من استخدام اليدَين. استخدمها مع مادة تنظيف من اختيارك. تساعد الفرشاة في إزالة خلايا البشرة الميتة كما تعزز دوران الدم في الأوعية الدقيقة، مما يجعل بشرتك نضرة ومشرقة.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      حافظ على آلة الحلاقة وكأنها جديدة بفضل SmartClean

      يعمد نظام SmartClean إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وشحنها بكبسة زر، للحفاظ عليها في أفضل حالة.

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        وضع Turbo+‎
        حلاقة مع طاقة إضافية بنسبة 20%

      • الملحقات

        SkinComfort
        ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        SmartClick
        • فرشاة تنظيف مع ميزة التحكم بالزيت
        • أداة تشذيب دقيقة
        الصيانة
        غطاء واقٍ
        اللون
        الأسود الفاتح - الأسود الداكن
        تتبع دقيق
        رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر
        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر
        نظام الحلاقة
        • نظام الشفرة MultiPrecision
        • آلية رفع وقص فعالة
        SmartClean
        • تنظيف
        • شحن
        • تزييت
        • خرطوشة تنظيف (مضمنة)

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        تشغيل
        افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        فرشاة التنظيف RQ560 أو RQ563
        يجب استبداله كل 3 إلى 6 أشهر

      • الطاقة

        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH50
        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9 W

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        طاقة الاستعداد
        0.1 W

      • التّعبئة

        خاص
        حزمة الهدايا

      ما محتويات الصندوق؟

      صورة عن التغليف

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      • فرشاة تنظيف بميزة SmartClick
      • خرطوشة التنظيف
      • نظام SmartClean

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            الآراء

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            • طاقة أكثر بنسبة 20%، مقارنة بعدم استخدام وضع Turbo+‎
            • فرشاة تنظيف بميزة SmartClick - مقارنة بالفرشاة اليدوية وفي ظل الظروف نفسها، وفقًا للنتائج من الاختبار السريري الخارجي على 30 شخصًا وبعد 3 ساعات من التنظيف

            ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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