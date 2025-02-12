XW9463/10
مصممة للأداء، جاهزة لأي تحدٍ.
تعامل مع كل أنواع الفوضى باستخدام أسرع الفرش في العالم*. أزل الغبار والأوساخ والبقع والسوائل دفعة واحدة. مع فرش تدور بمعدل 4000 دورة في الدقيقة، مما يضمن شطف الفرش باستمرار، وبقاء أرضيتك نظيفة دائمًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظف كل سطح وكل نوع من الفوضى! أزل الغبار والأوساخ من السجاد إلى الأرضيات الصلبة، باستخدام وحدة التنظيف الجاف القوية. للحصول على أرضية ممسوحة بشكل مثالي بتمريرة واحدة، قم بتفعيل وحدة التنظيف الرطب والشفط القوية!
يقوم AquaTrio بتنظيف نفسه تلقائيًا بعد كل استخدام، مما يزيل الرطوبة والأوساخ والبكتيريا. لا حاجة للتنظيف اليدوي. دائمًا نظيف وجاهز للاستخدام.
تفصل PowerCyclone Aqua الأوساخ والماء المتسخ وتسيطر عليها بكفاءة، ما يتيح تدفقًا ثابتًا للماء العذب عبر الفُرش وعلى الأرض.
فرشاتان تعملان معًا لتنظيف أعمق. تنظفان في كلا الاتجاهين الأمامي والخلفي، لالتقاط المزيد من الأوساخ الرطبة والجافة*** مع كل تمريرة. اجعل كل حركة تحسب!
بفضل مرونة الجهاز بزاوية 180 درجة، يمكنه تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها ويوفر قدرة استثنائية على المناورة.
تكشف مصابيح LED الموجودة على كل من الفوهة الرطبة والجافة عن الغبار والأوساخ والبقع والانسكابات والشعر والفتات. وهي رائعة لتسليط الضوء على الأماكن المعتمة، مثل المنطقة أسفل الأثاث المنخفض.
يتيح لك خزان المياه النظيفة سعة 500 مل وخزان المياه المتسخة سعة 400 مل تنظيف كل شيء دفعة واحدة—دون انقطاع. أنهِ جلسة التنظيف بالكامل بملء واحد.
لم يكن تنظيف آثار حيوانك الأليف بهذه السهولة من قبل، بدءًا من الأوساخ (الرطبة) التي يحملها من الخارج ووصولاً إلى الشعر الذي يتركه على المفروشات.
حوّل مكنستك العصا إلى منظف محمول باليد يتعامل مع الأرائك والزوايا والطاولات والمزيد—خاصة مع فرشاة التوربو الصغيرة وأداة الشقوق.
مصممة بتقنية AquaSpin، تتميز بأسرع الفرش في العالم*، التي تظل نظيفة دائمًا - أثناء وبعد الاستخدام.* *في فئة المكانس الكهربائية اللاسلكية بعصا للتنظيف الرطب والجاف، استنادًا إلى عدد دورات الفرشاة في الدقيقة، تم اختبارها مقابل الطرازات الفاخرة، 2025
شحنة واحدة، لتنظيف واحد: تكنيس ومسح كل المساحات التي تحتاجها دون أي انقطاع. تغطي مساحة تصل إلى 285 متر مربع! **
جهاز واحد، إمكانيات لا حصر لها. انتقل إلى وضع المكنسة للتنظيف الجاف السريع—مثالي للسجاد والبسط وتلميع الأرضيات الصلبة. تحتاج إلى تفاصيل؟ الوضع المحمول يعالج المفروشات والأثاث. وللحصول على أرضيات نظيفة تمامًا، توفر وحدة المسح لدينا تنظيفًا مثاليًا بتمريرة واحدة.
الأداء
مدى الاستفادة
تصفية
الفوهات والملحقات
التصميم
الاستدامة
وزن المنتج وأبعاده
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