خصص عملية التنظيف وصممها لتتناسب مع حاجات منزلك

تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليتم استخدامه بشكل سهل وفطري. فهو يتميز بإرشادات خطوة بخطوة ومقاطع فيديو مفيدة لضمان أنك ستستفيد من الروبوت الخاص بك إلى أقصى درجة. يتواصل التطبيق مع الروبوت ليتحكم به ويبلّغ عن عمله ويحدّث أداءه في التنظيف أينما كنت، ويريك بالوقت المباشر أين نظف الروبوت. حدد كيف تريد أن تنظف كلّ غرفة وحدد الأماكن التي لا تريد للروبوت أن يدخلها أو قم بجدولة حصة تنظيف لتعود إلى منزلك وتجد الأرضية نظيفة تمامًا.