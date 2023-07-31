XV1430/00
مماسح لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000
استخدم الممسحة المؤلفة من الألياف الصغيرة والقابلة للغسل على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسة 2000 و3000 لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرضيات كل يوم. تتوافق المماسح مع الطُرز XU2000 وXU2100 وXU3000 وXU3100 وXU3110.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ممسحة مصنوعة من الألياف الدقيقة قابلة للغسل في الغسالة على درجة حرارة لا تتجاوز 60 درجة مئوية وسهلة التركيب والإزالة. يوصى بغسل الممسحة بعد كل عملية تنظيف.
تقوم مادة الألياف الدقيقة الناعمة بتخفيف حدة الأوساخ وتمتص الغبار. فهي مصممة خصوصًا لتنظيف الأسطح الحساسة والأرضيات الخشبية.
تم تصميم المماسح المتينة لاستخدامها لتنظيف الأرضيات يوميًا تنظيفًا جافًا ورطبًا. استبدلها كل 3 إلى 6 أشهر للحفاظ على أداء التنظيف المثالي للروبوت. وسيوفر لك تطبيق HomeRun تذكيرات عند الحاجة إلى استبدال الممسحة.
استخدم الممسحة البديلة على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسلة 2000 و3000 من Philips. يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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