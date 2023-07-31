إزالة جسيمات غبار أصغر مقارنة بالتكنيس وحده

استخدم الممسحة البديلة على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسلة 2000 و3000 من Philips. يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.