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  • تنظيف مثالي في جميع أنحاء المنزل، بشحنة واحدة تنظيف مثالي في جميع أنحاء المنزل، بشحنة واحدة تنظيف مثالي في جميع أنحاء المنزل، بشحنة واحدة
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    ‎7000 Series المكنسة الكهربائية اللاسلكية Pet

    XC7055/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    تنظيف مثالي في جميع أنحاء المنزل، بشحنة واحدة

    هل ترغب في الحصول على أرضية نظيفة خالية من وبر الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء المنزل؟ تعرف على المكنسة الكهربائية اللاسلكية 7000 Pet من Philips - الرفيق اللاسلكي المثالي. تنظيف مثالي مع أقل استهلاك للبطارية (2)، بفضل تقنية PowerCyclone 12، لتنظيف المنزل بالكامل بشحنة واحدة (8).

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    ‎7000 Series المكنسة الكهربائية اللاسلكية Pet

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    تنظيف مثالي في جميع أنحاء المنزل، بشحنة واحدة

    حتى 80 دقيقة(1)، ما يوفر قوة فائقة في كل أنحاء المنزل

    • شفط فائق بفضل تقنية PowerCyclone 12
    • فوهة TriActive Smart تتكيف مع الأرضية
    • أطول تشغيل، 80 دقيقة في الوضع الاقتصادي (1)
    • مزودة بوحدة Aqua للمسح
    • أقصى تنوع لوضع الحمل و4 أدوات للحيوانات وLED
    تقنية PowerCyclone 12: أقصى قوة شفط مع أطول فترة تشغيل(7)

    تقنية PowerCyclone 12: أقصى قوة شفط مع أطول فترة تشغيل(7)

    تتكامل تقنية PowerCyclone 12 مع محرك PowerBlade الرقمي لتوليد سرعة تدفق هواء فائقة (تصل إلى 1080 لترًا/دقيقة (4)) مع التوفير في استهلاك الطاقة. تقنية PowerCyclone 12 مستوحاة من هندسة الطيران لتوفير تنظيف استثنائي من الغبار والأوساخ. وذلك ما يؤدي إلى تنظيف قوي على جميع الأسطح دون نفاد البطارية.

    تستطيع فوهة TriActive Smart LED التعرف على نوع الأرضية وتتكيف معها.

    تستطيع فوهة TriActive Smart LED التعرف على نوع الأرضية وتتكيف معها.

    فوهة TriActive Smart LED مصممة بوظيفة ثلاثية لتنظيف ما يصل إلى 99,9% (5) من الغبار والأوساخ في تمريرة واحدة على أنواع مختلفة من الأرضيات. يضبط الإعداد التلقائي قوة الشفط حسب نوع الأرضية، ويتيح لك تخصيص سطوع أضواء LED لرؤية حتى أصغر جزيئات الغبار. ويمكنك أيضًا الاختيار من بين 3 أوضاع سرعة مختلفة يمكنك التحكم بها بالكامل إذا كنت تفضل ذلك. تنظِّف الفوهة مناطق الحواف والزوايا عن قرب بمسافة تصل إلى 0 مم.

    أقصى تنوع بفضل ملحقات الوضع المحمول، وLED، وتنظيف شعر الحيوانات الأليفة

    أقصى تنوع بفضل ملحقات الوضع المحمول، وLED، وتنظيف شعر الحيوانات الأليفة

    يمكنك الوصول إلى كل المناطق بسهولة عن طريق تهيئة المكنسة الكهربائية حسب احتياجاتك. يمكنك تحويل العصا بسهولة إلى الوضع المحمول باليد والنقر فوق واحدة من الملحقات المزودة بدليل LED، حتى تتمكن من رؤية كل جسيمات الغبار الصغيرة في أثناء التنظيف. تساعد فوهة الحيوانات الأليفة على الحفاظ على منزلك خاليًا من الشعر الطويل والناعم، من خلال إزالة الشعر بسهولة من على الأسطح المختلفة - ومن بينها الأريكة أو سرير الحيوانات الأليفة. أداة تنظيف الشقوق الطويلة تساعد على الوصول إلى المساحات الضيقة. أداة 2 في 1 تجمع بين فرشاة ناعمة لتلميع الأسطح الحساسة وأداة تنظيف للشقوق الواسعة.

    تدوم البطارية 80 دقيقة في الوضع الاقتصادي و30 دقيقة في وضع السرعة القصوى (6)

    تدوم البطارية 80 دقيقة في الوضع الاقتصادي و30 دقيقة في وضع السرعة القصوى (6)

    يمكنك إنجاز المهمة في جولة واحدة! بشحنة واحدة، تقوم المكنسة الكهربائية من سلسلة Philips 7000 بتنظيف أكثر من 360 مترًا مربعًا في الوضع الاقتصادي وأكثر من 135 مترًا مربعًا في وضع السرعة القصوى (3). حتى في وضع السرعة القصوى، يمكنك تنظيف المنزل بالكامل. تتوفر بطاريات إضافية وشاحن سريع (XV1797) لاستخدامهما ملحقات لمضاعفة هذه التغطية.

    شاشة رقمية تتيح التنظيف الذكي

    شاشة رقمية تتيح التنظيف الذكي

    تتيح لك الشاشة الرقمية التحكم في الجهاز وتقدم لك جميع المعلومات التي تحتاج إليها في أثناء جلسة التنظيف وبعدها. يمكنك تعديل السطوع والسرعة بسهولة عبر الشاشة. إذا كان الفلتر ممتلئًا، فستحصل على إشعار. فائقة الذكاء.

    انقر على وحدة Aqua لإجراء لمسة تنظيف سريعة بالماء.

    انقر على وحدة Aqua لإجراء لمسة تنظيف سريعة بالماء.

    لماذا لا تجري تنظيفًا سريعًا بالماء في أثناء عملية التنظيف للحصول على تنظيف شامل في جولة واحدة؟ تستخدم وحدة Aqua سهلة التركيب والفك قطعة قماش من الألياف الدقيقة مبللة لإزالة مجموعة متنوعة من البقع في أثناء التنظيف.

    تنقية ثلاثية المراحل تلتقط حتى 99,9% من الغبار الناعم ومسببات الحساسية(8)

    تنقية ثلاثية المراحل تلتقط حتى 99,9% من الغبار الناعم ومسببات الحساسية(8)

    استمتع بجودة هواء أفضل في المنزل بفضل نظام التصفية المضاد للحساسية الذي يلتقط أكثر من 99,9% (9) من حبوب اللقاح، وشعر الحيوانات الأليفة، وعث الغبار، وجزيئات الغبار الناعمة الأخرى، ما يوفر بيئة صحية أكثر للأشخاص الذين يعانون من الحساسية. ولجميع الأشخاص!

    مصممة لتوفر جودة تدوم طويلاً

    مصممة لتوفر جودة تدوم طويلاً

    مكنسة كهربائية موثوقة، مصممة ومصنوعة لتوفر جلسات تنظيف قوية بمرور الوقت. ضمان لمدة عامين. حائزة على جائزة تصميم IF لعام 2024. معتمدة من مؤسسة DEKRA. يتضمن هذا المنتج بلاستيك معادًا تدويره. لكل ألف مكنسة كهربائية لا سلكية من Philips تُباع، نخفض استخدام البلاستيك البِكر بما يصل إلى 1,422,500 شريط بلاستيكي.

    المواصفات التقنية

    • حالات الاستخدام

      مناسبة لأنواع الأرضيات
      الأرضيات الصلبة واللينة
      خيار الحمل باليد
      نعم
      وظيفة التنظيف
      نعم

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      الألومنيوم والبلاستيك
      اللون
      وضع Coral
      تقنية Cyclone
      PowerCyclone 12
      إعدادات
      Eco، عادي، سرعة قصوى وتلقائي
      وقت التشغيل (Eco)
      80 دقيقة
      وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
      30 دقيقة
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      1080 ل/الدقيقة
      سعة كيس الغبار
      سعة 0.6 لتر
      مستوى الضجيج
      < 80 ديسيبل
      نوع البطارية
      بطارية ليثيوم أيون قابلة للتبديل
      الفولتية
      25,2 فولت
      التردد
      50/60 هرتز
      وقت الشحن
      6.5 ساعة
      نوع شاشة العرض
      LCD ذكي
      نوع الفلتر
      تنقية من 5 مراحل
      أضواء LED
      نعم
      الكفالة
      2 عاماً
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم
      منتج ببطارية
      نعم

    • الوظائف

      التعرف على الأرضية
      نعم
      التوافق مع المنزل الذكي
      لا
      الاتصال بالإنترنت
      لا

    • التصميم

      بلاستيك معاد تدويره، بما يشمل الملحقات
      869,3
      عبوة مستدامة
      نعم

    • الملحقات

      فوهة عادية
      فوهة Triactive Smart LED
      الملحقات المضمنة
      - أداة تنجيد مع LEDGuide - أداة للتشققات مع LEDGuide - أداة جمع مع LEDGuided، وسادة واحدة من الألياف الدقيقة
      فوهات إضافية
      فرشاة TurboBrush صغيرة (XV1684)
      محطة الشحن
      تركيب على الحائط
      فوهة Aqua
      وحدة Aqua

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      18,5 سم
      عرض المنتج
      25,5 سم
      ارتفاع المنتج
      115 سم
      وزن المنتج (المحمول باليد فقط)
      1687 جم
      طول الحزمة
      20 سم
      عرض الحزمة
      31,5 سم
      ارتفاع الحزمة
      74,8 سم
      وزن الحزمة
      5,9 كجم

    • التوافق

      الملحقات المتعلقة 1
      XV1670/02 - وسادات من الألياف الدقيقة
      الملحقات المتعلقة 2
      XV1797/01 - حزمة بطارية وشاحن
      الملحقات المتعلقة 3
      XV1681/01 - فلتر بديل
      الملحقات ذات الصلة 4
      XV1685/01 - مجموعة تنظيف المنزل بالكامل
      الملحقات ذات الصلة 5
      XV1684/01 - فرشاة صغيرة فائقة السرعة
      الملحقات ذات الصلة 6
      XV1792/01 - محلول تنظيف الأرضية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • (1) الوضع الاقتصادي، محمول باليد فقط.
    • (2) على الأرضيات الصلبة في وضع السرعة القصوى.
    • (3) على الأرضيات الصلبة مع فوهة جافة
    • (4) وضع السرعة القصوى
    • (5) على الأرضيات الصلبة في وضع السرعة القصوى، الحركة الواحدة للأمام والخلف تمثل تمريرة واحدة
    • (6) الوضع المحمول باليد فقط
    • (7) وضع السرعة القصوى، محمول باليد فقط
    • (8) في حالة منزل تبلغ مساحته 360 مترًا مربعًا وأرضياته صلبة، في الوضع الاقتصادي.
    • (9) حجم الجسيمات > 0,5 ميكرومتر.
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