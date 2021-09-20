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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TAX5206/98
التصنيف الإجمالي / 5
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    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    TAX5206/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    ارفع الصوت

    زِد حفلتك حماسًا مع مكبر الصوت الرائع والكبير جدًا هذا! تعم أجواء ممتعة في الغرفة بفضل الصوت القوي والجهير القوي والأضواء الملونة . يمكنك توصيل غيتار وميكروفون في مكبر الصوت ويسهّل تصميمه ذو العجلات نقله. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    ارفع الصوت

    زِد حفلتك حماسًا مع مكبر الصوت الرائع والكبير جدًا هذا! تعم أجواء ممتعة في الغرفة بفضل الصوت القوي والجهير القوي والأضواء الملونة . يمكنك توصيل غيتار وميكروفون في مكبر الصوت ويسهّل تصميمه ذو العجلات نقله. إكتشف كلّ المميزات

    ارفع الصوت

    زِد حفلتك حماسًا مع مكبر الصوت الرائع والكبير جدًا هذا! تعم أجواء ممتعة في الغرفة بفضل الصوت القوي والجهير القوي والأضواء الملونة . يمكنك توصيل غيتار وميكروفون في مكبر الصوت ويسهّل تصميمه ذو العجلات نقله. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    ارفع الصوت

    زِد حفلتك حماسًا مع مكبر الصوت الرائع والكبير جدًا هذا! تعم أجواء ممتعة في الغرفة بفضل الصوت القوي والجهير القوي والأضواء الملونة . يمكنك توصيل غيتار وميكروفون في مكبر الصوت ويسهّل تصميمه ذو العجلات نقله. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل أنظمة الصوت المنزلية

      ارفع الصوت

      • ضوء وضوء وامض لمكبر الصوت
      • إدخالان للميكروفون والغيتار
      • وظائف خاصة للكاريوكي

      صوت قوي. صوت جهير إضافي. وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة

      يتميّز مكبر الصوت هذا المخصص للكاريوكي بصوت قوي وجهير مدوٍّ، ليملأ أرجاء الغرفة بإيقاع الموسيقى. تسمح لك البطارية المضمّنة بالاستمتاع بحفلة صاخبة في الخارج، مع وقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة.

      تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

      تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات ليتراقص الجميع على أنغام الموسيقى! بالإضافة إلى ذلك، تنبض حلقة الأضواء الملوّنة المتوفرة على مكبر الصوت على إيقاع الموسيقى، كما تتوفر أربعة أوضاع إضاءة للاختيار من بينها. يلبّي مكبر الصوت هذا كل احتياجاتك، بغض النظر عن أسلوبك في الحفلات.

      إدخالان للميكروفون والغيتار. تأثيرات الكاريوكي

      يسمح لك إدخال الميكروفون (6,3 مم) بالارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يتوفر أيضًا إدخال للغيتار لتتمكّن من الغناء أثناء العزف على الغيتار بطريقة منفردة! يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكم بمستوى الصوت منفردة للغيتار والميكروفون. يمكنك تغيير صوتك وخفت الأصوات الغنائية وإضافة تأثيرات الصدى أيضًا.

      كل نغماتك. Bluetooth، إدخال الصوت، والمزيد غير ذلك

      تمكّن من بث قوائم التشغيل عبر Bluetooth. كذلك، يمكنك توصيل مصادر أخرى عبر إدخال الصوت أو USB، أو توصيل مكبر الصوت بمكبر صوت آخر، أو مضخم صوت باستخدام مأخذ الإخراج. تسمح لك المفاتيح الدوارة على مكبر الصوت بتحديد المصدر أو حتى موالفة الجهير والطنين الثلاثي.

      مستعد لأي شيء

      يسمح التصميم على شكل عربة والمسكة والبطارية المضمّنتَين بتشغيل مكبر الصوت هذا في أي مكان. اصطحب الأجواء الحماسية إلى منزل صديقك أو ضَع مكبر الصوت في ملعب كرة السلة. كذلك، يمكنك تخطي الأغاني ورفع مستوى الصوت مباشرة من مكبر الصوت.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        قدرة الخرج (MAX)
        160 واط
        قوة الإخراج (RMS)
        80 واط
        التشويه الإجمالي الكلي
        <=10%
        الاستجابة للتردد
        40 هرتز - 20 كيلوهرتز -12 ديسيبل
        تحسين الصوت
        • كاريوكي
        • التحكم بالطنين الثلاثي والجهير

      • مكبرات الصوت

        عدد قنوات الصوت
        2
        تكوين المشغّل
        ثنائي الاتجاه
        عدد التويترات
        2
        قطر التويتر
        2.5 بوصات
        عدد مضخمات الصوت
        2
        قطر مضخم الصوت
        8 بوصات

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الميكروفون
        عدد واحد‏ (6,3 مم مع تحكّم بمستوى الصوت)
        إدخال الغيتار
        عدد واحد‏ (6,3 مم مع تحكّم بمستوى الصوت)
        USB
        نعم (تشغيل، شحن وقراءة، خدمة)
        منفذ إدخال الصوت
        منفذ إدخال حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إخراج الصوت
        منفذ إخراج حجم 3,5 مم (عدد 1)
        إصدار Bluetooth
        5.0
        نطاق Bluetooth
        10 ميغابايت (مساحة فارغة)
        ملفات تعريف Bluetooth
        • صيغة البث: SBC
        • بث الموسيقى (A2DP)
        • التشغيل/التحكّم بمستوى الصوت: AVRCP
        • دعم الإقران المتعدد
        معيار DLNA
        لا
        اتصال مكبرات صوت متعددة
        لا
        المنزل الذكي
        غير متوفرة

      • تنسيقات الصوت المعتمدة

        Bluetooth
        SBC
        USB
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • FLAC

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        زر تبديل لمسي
        كاريوكي
        • التحكم بصدى الصوت
        • مستوى صوت الميكروفون
        • خفت الصوت
        • تغيير الصوت
        التحكّم بالغيتار
        نعم
        شاشة عرض
        LED
        تأثير الضوء
        نعم، التأثير الضوئي لمكبر الصوت، ضوء وامض

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        قدرة البطارية
        4400 مللي أمبير في الساعة، 7,4 فولت
        عمر البطارية
        14  س
        وقت الشحن
        3  س
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون (مضمّنة)
        بنك الطاقة
        نعم، مضمّن (5 فولت/1 أمبير)

      • التوافق

        تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
        لا

      • شاشة عرض

        إضاءة خلفية
        أزرق
        مؤشر الشحن
        أحمر

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان
        • ورقة ضمان السلامة

      • أبعاد المنتج

        العمق
        32,2  سم
        الارتفاع
        70  سم
        الوزن
        10,52  كلغ
        العرض
        30,9  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        37  سم
        EAN
        ‎48 95229 12549 0
        الوزن الإجمالي
        14,256  كلغ
        الارتفاع
        75,6  سم
        الوزن الصافي
        11,616  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2.64  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        وقوف
        العرض
        42.5  سم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان
      • ورقة ضمان السلامة

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