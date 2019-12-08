زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.