TAUT102WT/00
مخصصة لك
استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة. تقدّم سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه حرية لاسلكية فعلية وتتميّز بسماعات بتصميم صغير لملاءمة محكمة. استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل حقيبة الشحن الصغيرة التي تتّسع بسهولة في الجيب والحقيبة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بوقت تشغيل لغاية 3 ساعات بعد عملية شحن واحدة. وفي حال أخذت علبة الشحن المشحونة بالكامل، يمكنك الاستفادة من 9 ساعات تشغيل إضافية من خلال عمليات شحن متعددة. ما عليك سوى إعادة سماعات الرأس إلى العلبة في كل مرة يتعيّن شحنها. تستغرق عملية شحن كاملة ساعتَين.
بفضل أغطية رؤوس الأذن المطاطية والقابلة للتبديل، يمكنك العثور على الملاءمة المثالية للسماعة المثبتة في الأذن، ما يمنحك تثبيتًا مُحكمًا لئلا تفوتك أي نغمة.
مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم لتزويدك بصوت نقي وجهيرٍ مدوٍّ.
يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.
يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء الضوضاء وصدى الصوت على نقاء الصوت أثناء إجراء المكالمات.
قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri تشغيل بعض الموسيقى أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.
تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من العلبة. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الرأس الجهاز الأخير الذي اقترنت به.
لن تخذلك سماعات الرأس هذه بفضل علبة الشحن السهلة الحمل.
استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
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