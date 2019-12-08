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    سماعات رأس لاسلكية

    TAUT102WT/00

    مخصصة لك

    استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة. تقدّم سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه حرية لاسلكية فعلية وتتميّز بسماعات بتصميم صغير لملاءمة محكمة. استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل حقيبة الشحن الصغيرة التي تتّسع بسهولة في الجيب والحقيبة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية

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    مخصصة لك

    • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
    • Bluetooth®‎
    • باللون الأبيض

    استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل علبة الشحن

    استمتع بوقت تشغيل لغاية 3 ساعات بعد عملية شحن واحدة. وفي حال أخذت علبة الشحن المشحونة بالكامل، يمكنك الاستفادة من 9 ساعات تشغيل إضافية من خلال عمليات شحن متعددة. ما عليك سوى إعادة سماعات الرأس إلى العلبة في كل مرة يتعيّن شحنها. تستغرق عملية شحن كاملة ساعتَين.

    ثلاثة أحجام من أغطية رؤوس الأذن، لملاءمة مُحكمة بطريقة مثالية.

    بفضل أغطية رؤوس الأذن المطاطية والقابلة للتبديل، يمكنك العثور على الملاءمة المثالية للسماعة المثبتة في الأذن، ما يمنحك تثبيتًا مُحكمًا لئلا تفوتك أي نغمة.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.

    مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم لتزويدك بصوت نقي وجهيرٍ مدوٍّ.

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

    إلغاء الضوضاء وصدى الصوت للحصول على صوت نقي

    يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء الضوضاء وصدى الصوت على نقاء الصوت أثناء إجراء المكالمات.

    يؤدّي الضغط المزدوج على الزر إلى تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك

    قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri تشغيل بعض الموسيقى أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

    إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من العلبة. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الرأس الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

    علبة شحن صغيرة. عمليات شحن متعددة في جيبك.

    لن تخذلك سماعات الرأس هذه بفضل علبة الشحن السهلة الحمل.

    سماعات أذن بتصميم صغير.

    استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قطر السماعة
      6 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      40  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      24  سم
      الوزن الإجمالي
      2.95  كلغ
      الارتفاع
      24.5  سم
      GTIN
      1 48 95229 10693 9
      الوزن الصافي
      1.272  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.678  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • مكالمة قيد الانتظار
      • رفض المكالمة
      • التنقّل بين مكالمتين

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11  سم
      الارتفاع
      11.5  سم
      الوزن الصافي
      0.159  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.32  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.161  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 10693 6

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      3+9  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      50 ساعة
      مدّة التحدث
      2,5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10693 2
      الوزن الإجمالي
      0.085  كلغ
      الوزن الصافي
      0.053  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.032  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      2.7  سم
      العرض
      5.3  سم
      العمق
      3.57  سم
      الوزن
      0.296  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      أغطية للأذنين
      3 أحجام (S/M/L)
      سلك الشحن
      كبل USB صغير

    • تصميم

      اللون
      باللون الأبيض

    Badge-D2C

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