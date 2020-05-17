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سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT3215WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة. نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة. نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.
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    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT3215WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى. إكتشف كلّ المميزات

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

    في أي وقت وفي أي مكان. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق لتزويدك بصوت رائع ووقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن الخاصة بها. إذا كنت تجري مكالمة طويلة، فيمكنك استخدام سماعة أذن واحدة فقط فيما تقوم بشحن الأخرى. إكتشف كلّ المميزات

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      نغماتك الخاصة. وحركاتك الخاصة.

      • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
      • Bluetooth®‎
      • باللون الأبيض
      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

      علبة شحن محمولة بواسطة USB-C. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 24 ساعة

      تنقل على الطريق وبحوزتك أوقات شحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 6 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 18 ساعة إضافية من علبة مشحونة بالكامل. وتقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لمدة ساعة واحدة. ويستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين عبر USB-C.

      الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

      الوضع الأحادي. نقّل الميكروفون بين سماعات الأذن

      هل تريد إجراء مكالمة بينما تبدأ الطاقة بالنفاد من سماعات الرأس؟ احصل على المزيد من الوقت للمكالمات عبر استخدام سماعة أذن واحدة فيما تقوم بشحن الأخرى. وسيتم تعيين الميكروفون تلقائيًا للسماعة التي تقوم باستخدامها، وبمكنك التبديل بسهولة عند الحاجة.

      ملاءمة مريحة ومُحكمة

      يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطولًا على الزر المتعدد الوظائف. هل تريد رفض مكالمة ومواصلة الاستماع؟ قم بذلك عبر الضغط مرة واحدة. ويحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت عندما تقرر إجراء المكالمات.

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.

      إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      بدل بين الموسيقى والمكالمات الهاتفية من خلال الميكروفون المضمن

      -

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        الحساسية
        90  ديسيبل

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.1
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الكرتون الخارجي

        الطول
        37.5  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        العرض
        27.5  سم
        الوزن الإجمالي
        4.7  كلغ
        الارتفاع
        24.5  سم
        GTIN
        1 48 95229 11015 8
        الوزن الصافي
        1.176  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        3.524  كلغ

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • الكرتون الداخلي

        الطول
        18.7  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        العرض
        12.8  سم
        الارتفاع
        10.4  سم
        الوزن الصافي
        0.147  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0.53  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.383  كلغ
        GTIN
        2 48 95229 11015 5

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        18  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        4  سم
        EAN
        48 95229 11015 1
        الوزن الإجمالي
        0.178  كلغ
        الوزن الصافي
        0.049  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.129  كلغ

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        4.2  سم
        العرض
        3.6  سم
        العمق
        6.5  سم
        الوزن
        0.049  كلغ

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB (من النوع A إلى النوع C)

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20116 3

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