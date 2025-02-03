TAT1139WT/97
استمع إلى الأصوات بوضوح
استمع إلى مقاطع الموسيقى والمكالمات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت غني وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 26 ساعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قد تكون سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه صغيرة الحجم، ولكنك لن تحتاج إلى رفع مستوى الصوت للحصول على أفضل صوت. انقر على سماعة الأذن اليسرى لتنشيط الجهير الديناميكي ويمكنك الاستمتاع بالقوة الكاملة للجهير المفضل لديك، حتى عند الاستماع بهدوء.
استمع إلى الأصوات بالطريقة التي ينبغي أن تُسمع بها. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 13 مم لتوفير تجربة استماع مذهلة. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير حتى لا تفوتك أي نغمة.
سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.
يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 6 ساعات، و20 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، فتمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك بدون انخفاضات مزعجة في الصوت.
استمتع بما تسمعه، من الموسيقى إلى البودكاست! تتميز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بمشغّلات صوت كبيرة، تم ضبطها وفق الصوت المميز من Philips. أيًا كان ما تفعله، سوف تستمتع بصوت طبيعي دافئ مع جهير عميق.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
المساعد الصوتي
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