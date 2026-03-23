مصطلحات البحث

AR
EN
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT1000BK/97

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

    استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 18 ساعة.

    إكتشف كلّ المميزات

    متوفر في:

    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس لاسلكية بالفعل

    انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

    • حجم صغير. قيمة رائعة
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي
    • علبة شحن بحجم الجيب
    • مقاومة للطرطشة بتصنيف IPX4

    صوت رائع بمشغّلات صوت بحجم 13 مم

    استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 18 ساعة.

    متوافقة مع Bluetooth® 6.0 وMicrosoft Swift Pair

    يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا Microsoft Swift Pair.

    علبة شحن بحجم الجيب

    يمكنك وضع علبة الشحن الصغيرة بسهولة في جيبك ويتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتين بينما تكون الأخرى قيد الشحن.

    مقاومة للطرطشة بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر!

    مدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة مع الشحن من العلبة

    يمنحك الشحن الكامل تشغيلاً لمدة 4,5 ساعات، و13,5 ساعة إضافية من العلبة. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في العلبة وستتم إعادة شحنها بالكامل في غضون ساعتَين. إذا كنت بحاجة إلى شحن سريع، تمنحك 15 دقيقة فقط من الشحن ساعة تشغيل إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.

    تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

    هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت AI Neural EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي والمزيد.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      13 مم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      3 مللي واط
      الحساسية
      123 ديسيبل ± 3 ديسيبل (1 كيلوهرتز، 1 مللي وات)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.20  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      18.40  سم
      الوزن الإجمالي
      1.873  كلغ
      الارتفاع
      18.10  سم
      GTIN
      1 48 95229 17892 9
      الوزن الصافي
      1.01  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.863  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      Microsoft Swift Pair
      نعم

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      3.5 + 14.5  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      7.56  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      300  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      30  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      10.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.6  سم
      العمق
      2.8  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17892 2
      الوزن الإجمالي
      0.068  كلغ
      الوزن الصافي
      0.042  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.026  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      علبة شحن
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      الملاءمة على الأذن
      سماعة أذن

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 AI mics

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      5.50 x 4.70 x 2.50  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      4.50 x 3.50 x 1.70  سم
      الوزن الإجمالي
      0.039  كلغ

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.