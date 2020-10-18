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  • استيقظ بنشاط استيقظ بنشاط استيقظ بنشاط

    راديو مزوّد بساعة

    TAR3205/98

    استيقظ بنشاط

    أصبحت حياتك أسهل بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة رقمية. إنه جهاز مليء بالإعدادات المسبقة للتنقل بين المحطات بسهولة تامة؛ كما يمكنك تعيين المنبّه للاستيقاظ على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. هل تودّ متابعة النوم؟ ما عليك سوى الضغط على زر التأجيل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    راديو مزوّد بساعة

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    مراجعة كل راديو ومنبّه

    استيقظ بنشاط

    • FM، توليف رقمي
    • منبه مزدوج

    راديو FM رقمي

    يوفر موالف FM استقبالاً واضحًا، ويمكنك إعداد ما يصل إلى 10 إعدادات مسبقة لمحطاتك المفضلة. تعرض الشاشة الوقت بوضوح.

    مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى الراديو

    اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل المحطة المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة ليشغّل الراديو لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل.

    منبّه مزدوج. ساعة واحدة ومنبّهان

    تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهين مختلفين، وتقوم وظيفة الاستيقاظ اللطيف بزيادة صوت الراديو تدريجيًا ليساعدك على بدء يومك بسلاسة.

    بطارية احتياطية في حال انقطاع الكهرباء

    تأتي ساعة المنبّه هذه مزوّدة ببطارية احتياطية. في حال انقطاع الكهرباء، لن تضطر إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم حفظ إعدادات المنبّه الخاصة بك.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      200 ميللي واط
      نظام الصوت
      أحادي

    • مكبرات الصوت

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      2 بوصة
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      1

    • إمكانية الاتصال

      Bluetooth
      لا
      منفذ إدخال الصوت
      لا

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      الهوائي
      هوائي FM
      نطاقات جهاز الموالفة
      FM
      عدد المحطات المسبقة الإعداد
      10
      نظام RDS
      لا
      نطاق تردد FM
      87,5 - 108  MHz

    • الطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <1 واط
      نوع الطاقة
      إدخال تيار مستمر
      بطارية احتياطية
      AAA عدد 2 (غير مضّمنة)
      إدخال طاقة التيار المتردد
      100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في أثناء التشغيل
      <3 واط

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      19  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      13.6  سم
      العمق
      6  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11057 1
      الوزن الإجمالي
      0.367  كلغ
      الوزن الصافي
      0.204  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.163  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      5.4  سم
      العرض
      13.1  سم
      العمق
      13.1  سم
      الوزن
      0.204  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • شهادة الضمان
      • دليل البدء السريع
      • محوّل طاقة التيار المتردد

    • الإنذار

      مصدر المنبه
      • طنين
      • راديو FM
      عدد المنبهات
      2
      مؤقت السكون
      15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق
      غفوة (تكرار المنبه)
      نعم، 9 دقائق

    • الساعة

      شاشة العرض
      LED
      النوع
      رقمي

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • شهادة الضمان
    • دليل البدء السريع
    Badge-D2C

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