خفيفة الوزن ومريحة وقابلة للطي - وتدوم لأيام!

مع ما يصل إلى 55 ساعة من التشغيل، ستبقيك سماعات الرأس المثبّتة على الأذن اللاسلكية هذه سعيدًا لأيام بين الشحنات. ستحصل على صوت رائع، وجهير ديناميكي لمستوى صوت أعمق حتى عند مستويات صوت منخفضة، ويمكنك تنشيط إعداد التأخير البطيء لمقاطع الفيديو.