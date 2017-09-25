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  • حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    SW6700/14

    حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية

    انضم إلى جهة المقاومة ضد شدّ البشرة مع V-Track PRO لمحاربة حتى الشعيرات الأطول. تتميّز V-Track PRO التي نقدّمها بـ 72 شفرة على شكل حرف V مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لقص الشعر مع شدّ أقل للبشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية

    اشعر بقوة V-Track Pro!

    • نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO
    • رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
    • وضع Turbo+‎
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO لأفضل حلاقة للحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

    نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO لأفضل حلاقة للحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

    احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. توجّه الشفرات الدقيقة V-Track PRO كل شعرة بلطف، بدءًا من اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام ووصولاً إلى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول المختلف، لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل لتبقى بشرتك بأفضل حالة.

    72 شفرة دوّارة تلتقط الشعر وتقصه من كل الزوايا

    72 شفرة دوّارة تلتقط الشعر وتقصه من كل الزوايا

    72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي. 151000 قصة في الدقيقة الواحدة. ما من شعر بعد الآن مهما كان اتجاه نموه.

    تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

    تتحرك الرؤوس في 8 اتجاهات مختلفة للحصول على نتائج مذهلة

    تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.

    قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 20%

    قم بحلاقة أماكن الشعر الكثيفة في اللحية بفضل الطاقة الإضافية بنسبة 20%

    استمتع بحلاقة أسرع بعد في أماكن الشعر الكثيفة من اللحية بفضل تعزيز الطاقة الإضافي بنسبة 20% الذي تحصل عليه من خلال تنشيط وضع Turbo+‎.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    حلاقة لاسلكية لمدة 60 دقيقة بعد الشحن بالكامل

    حلاقة لاسلكية لمدة 60 دقيقة بعد الشحن بالكامل

    ستتمكن من تشغيل الأداة لمدة 60 دقيقة، أي للحلاقة حوالى 20 مرة، بعد شحنها لساعة واحدة. لا تعمل أداة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    شحن لساعة واحدة

    شحن لساعة واحدة

    تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للسفر

    • الطاقة

      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      60 دقيقة / 20 عملية حلاقة
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل
      اللون
      Star Wars Rebellion

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH90

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO
      • 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي
      تتبع دقيق
      رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
      SkinComfort
      • نظام SkinProtection
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      وضع Turbo+‎
      حلاقة مع طاقة إضافية بنسبة 20%

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      • استخدام بدون أسلاك
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • حقيبة صغير فاخرة
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    Badge-D2C

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    • قص الشعر بشكل أدق بنسبة 30% بتمريرات أقل، مقارنة بالطراز الأقدم من Philips
    • قص كمية أكبر من الشعر بنسبة تصل إلى 20%، مقارنة بالطراز الأقدم من Philips
    • طاقة أكثر بنسبة 20%، مقارنة بعدم استخدام وضع Turbo+‎
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