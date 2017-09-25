حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية

انضم إلى جهة المقاومة ضد شدّ البشرة مع V-Track PRO لمحاربة حتى الشعيرات الأطول. تتميّز V-Track PRO التي نقدّمها بـ 72 شفرة على شكل حرف V مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لقص الشعر مع شدّ أقل للبشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.