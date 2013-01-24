نظام الشفرات الدقيق V-Track PRO لأفضل حلاقة للحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. توجّه الشفرات الدقيقة V-Track PRO كل شعرة بلطف، بدءًا من اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام ووصولاً إلى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول المختلف، لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل لتبقى بشرتك بأفضل حالة.