العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- حقيبة صغير فاخرة
- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
SW6700/14
حلاقة فعالة ومريحة ودقيقة بصورة استثنائية
انضم إلى جهة المقاومة ضد شدّ البشرة مع V-Track PRO لمحاربة حتى الشعيرات الأطول. تتميّز V-Track PRO التي نقدّمها بـ 72 شفرة على شكل حرف V مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لقص الشعر مع شدّ أقل للبشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. توجّه الشفرات الدقيقة V-Track PRO كل شعرة بلطف، بدءًا من اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام ووصولاً إلى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول المختلف، لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقل لتبقى بشرتك بأفضل حالة.
72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي. 151000 قصة في الدقيقة الواحدة. ما من شعر بعد الآن مهما كان اتجاه نموه.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
استمتع بحلاقة أسرع بعد في أماكن الشعر الكثيفة من اللحية بفضل تعزيز الطاقة الإضافي بنسبة 20% الذي تحصل عليه من خلال تنشيط وضع Turbo+.
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
ستتمكن من تشغيل الأداة لمدة 60 دقيقة، أي للحلاقة حوالى 20 مرة، بعد شحنها لساعة واحدة. لا تعمل أداة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.
ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.
اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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