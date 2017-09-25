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  • حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة حلاقة دقيقة وسريعة

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    SW5700/07

    حلاقة دقيقة وسريعة

    استمتع بمستوى عالٍ من الراحة واكتشف تجربة الحلاقة السلسلة. تتميّز شفرات ComfortCut التي نقدّمها برؤوس مستديرة، لانزلاق سلس ولحماية بشرتك أثناء الحلاقة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

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    حلاقة دقيقة وسريعة

    اشعر بالقوة بين يديك!

    • نظام الشفرة ComfortCut
    • رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

    استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

    27 شفرة دوّارة تلتقط الشعر وتقصه من كل الزوايا

    27 شفرة دوّارة تلتقط الشعر وتقصه من كل الزوايا

    27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي. 56000 قصة في الدقيقة الواحدة. ما من شعر بعد الآن مهما كان اتجاه نموه.

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

    تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

    اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

    ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 50 دقيقة، أي ما يوازي 17 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. فلا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

    شحن لساعة واحدة

    شحن لساعة واحدة

    تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

    اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

    ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      SmartClick
      أداة تشذيب دقيقة
      الصيانة
      غطاء واقٍ

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
      طاقة الاستعداد
      0.1  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      Star Wars BB-8
      المقبض
      مقبض مريح واستخدام سهل

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم
      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ SH50

    • أداء الحلاقة

      SkinComfort
      • نظام SkinProtection
      • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
      تتبع دقيق
      رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
      نظام الحلاقة
      • نظام الشفرة ComfortCut
      • 27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      العملية
      • استخدام بدون أسلاك
      • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
    Badge-D2C

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