STH3020/16
حل صغير وقابل للطيّ
يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد 3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد 3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.
جاهز لاستخدام البخار في 30 ثانية فقط. يُعلمك الضوء عندما يصبح بإمكانك استخدام الجهاز للانتهاء في وقت قصير، بدون الحاجة إلى الانتظار وبدون أي عناء.
يولّد الجهاز البخاري الذي نقدّمه بخارًا مستمرًا يصل إلى 20 غ/الدقيقة، بفضل قوته التي تبلغ 1000 واط، لعلية كيّ سريعة ومريحة.
كيّ بالبخار بدون عناء. يمكنك توفير الوقت عند العجلة، بدون الحاجة إلى الاستعانة بلوح كيّ.
يأتي الجهاز المحمول باليد 3000 Series من Philips مزوّدًا بخزان مياه قابل للفك سعة 120 مل، لكيّ لغاية زي كامل بالبخار من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. يمكنك فك خزان المياه من الجهاز البخاري بسهولة وإعادة تعبئته تحت المغسلة.
أدّت بنا الأشهر القليلة الماضية إلى البحث عن الحلول الصحية والنظيفة بصورة إضافية. يقضي جهازنا البخاري المحمول باليد على 99,9% من البكتيريا*. ويمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية الأسرّة بالبخار.
يولّد الجهاز البخاري المحمول باليد 3000 Series بخارًا ساخنًا، لإعادة الرونق إلى ملابسك الدقيقة على الفور وإزالة الروائح الكريهة. يمكنك استخدام ملابسك لمدة أطول من خلال غسلها مرات أقل، وكيّها مرات أقل، وتوفير استهلاك الطاقة في الوقت نفسه!
إن الجهاز البخاري الذي نقدّمه آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.
تسمح لك قاعدة البخار المعدنية التي نقدّمها بالضغط بالجهاز البخاري بأمان على الملابس أثناء كيّها بالبخار، لنتائج كيّ أفضل من دون خطر حرقها. آمن للاستخدام حتى على الملابس الدقيقة جدًا.
يأتي الجهاز البخاري المحمول باليد 3000 Series من Philips مزوّدًا بحقيبة مفيدة أثناء السفر أو لتخزينه بسهولة في المنزل.
المواصفات العامة
الملاءمة
المواصفات التقنية
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