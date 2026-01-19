STH3010/76
حل صغير وقابل للطيّ
تتميّز أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة 3000 بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّها، لاستخدامها وتخزينها بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الملابس بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة 3000 بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّها، لاستخدامها وتخزينها بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الملابس بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.
جاهز لاستخدام البخار في 30 ثانية فقط. يُعلمك الضوء عندما يصبح بإمكانك استخدام الجهاز للانتهاء في وقت قصير، بدون الحاجة إلى الانتظار وبدون أي عناء.
تولّد أداة الكي البخارية المحمولة باليد بخارًا مستمرًا يصل إلى 20 غ/الدقيقة، بفضل قوتها التي تبلغ 1000 واط، لعلية كيّ سريعة ومريحة.
كيّ بالبخار بدون عناء. يمكنك توفير الوقت عند العجلة، بدون الحاجة إلى الاستعانة بلوح كيّ.
تأتي أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة 3000 مع خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لكيّ لغاية زي كامل بالبخار من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. يمكنك فك خزان المياه من الجهاز البخاري بسهولة وإعادة تعبئته تحت المغسلة.
أدّت بنا الأشهر القليلة الماضية إلى البحث عن الحلول الصحية والنظيفة بصورة إضافية. يقضي جهازنا البخاري المحمول باليد على 99,9% من البكتيريا*. ويمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية الأسرّة بالبخار.
تولّد أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة 3000 بخارًا ساخنًا، لإعادة الرونق إلى ملابسك الدقيقة على الفور وإزالة الروائح الكريهة. يمكنك استخدام ملابسك لمدة أطول من خلال غسلها مرات أقل، وكيّها مرات أقل، وتوفير استهلاك الطاقة في الوقت نفسه!
إن أداة الكي البخارية المحمولة باليد آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون التسبب بحروق. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.
تأتي أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة 3000 من Philips مزوّدتاً بحقيبة مفيدة أثناء السفر أو لتخزينها بسهولة في المنزل.
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