حل صغير وقابل للطيّ

تتميّز أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة ‎3000 بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّها، لاستخدامها وتخزينها بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الملابس بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.