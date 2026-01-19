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  • حل صغير وقابل للطيّ حل صغير وقابل للطيّ حل صغير وقابل للطيّ
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    السلسلة 3000 أداة الكي البخارية المحمولة باليد

    STH3010/76

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    حل صغير وقابل للطيّ

    تتميّز أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة ‎3000 بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّها، لاستخدامها وتخزينها بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الملابس بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.

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    السلسلة 3000 أداة الكي البخارية المحمولة باليد

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    حل صغير وقابل للطيّ

    إزالة التجاعيد بسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل

    • صغير وقابل للطيّ
    • جاهز للاستخدام في 30 ثانية تقريبًا
    • 1000 واط، لغاية 20 غ/الدقيقة
    • لا حاجة للوح كيّ
    أداة كي بخارية صغيرة وقابلة للطيّ لسهولة استخدامها وتخزينها

    أداة كي بخارية صغيرة وقابلة للطيّ لسهولة استخدامها وتخزينها

    تتميّز أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة ‎3000 بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّها، لاستخدامها وتخزينها بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الملابس بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.

    جاهز للاستخدام في 30 ثانية فقط

    جاهز للاستخدام في 30 ثانية فقط

    جاهز لاستخدام البخار في 30 ثانية فقط. يُعلمك الضوء عندما يصبح بإمكانك استخدام الجهاز للانتهاء في وقت قصير، بدون الحاجة إلى الانتظار وبدون أي عناء.

    1000 واط مع معدل بخار مستمر يصل إلى 20 غ/الدقيقة

    1000 واط مع معدل بخار مستمر يصل إلى 20 غ/الدقيقة

    تولّد أداة الكي البخارية المحمولة باليد بخارًا مستمرًا يصل إلى 20 غ/الدقيقة، بفضل قوتها التي تبلغ 1000 واط، لعلية كيّ سريعة ومريحة.

    لا حاجة إلى لوح كيّ! يمكنك توفير الوقت والعناء!

    لا حاجة إلى لوح كيّ! يمكنك توفير الوقت والعناء!

    كيّ بالبخار بدون عناء. يمكنك توفير الوقت عند العجلة، بدون الحاجة إلى الاستعانة بلوح كيّ.

    خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لإعادة التعبئة بسهولة

    خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لإعادة التعبئة بسهولة

    تأتي أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة ‎3000 مع خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لكيّ لغاية زي كامل بالبخار من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. يمكنك فك خزان المياه من الجهاز البخاري بسهولة وإعادة تعبئته تحت المغسلة.

    يقضي البخار على 99,9% من البكتيريا*

    يقضي البخار على 99,9% من البكتيريا*

    أدّت بنا الأشهر القليلة الماضية إلى البحث عن الحلول الصحية والنظيفة بصورة إضافية. يقضي جهازنا البخاري المحمول باليد على 99,9% من البكتيريا*. ويمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية الأسرّة بالبخار.

    إعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة والغسل مرات أقل

    إعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة والغسل مرات أقل

    تولّد أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة ‎3000 بخارًا ساخنًا، لإعادة الرونق إلى ملابسك الدقيقة على الفور وإزالة الروائح الكريهة. يمكنك استخدام ملابسك لمدة أطول من خلال غسلها مرات أقل، وكيّها مرات أقل، وتوفير استهلاك الطاقة في الوقت نفسه!

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها!

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها!

    إن أداة الكي البخارية المحمولة باليد آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون التسبب بحروق. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.

    حقيبة مضمّنة لتخزين سهل

    حقيبة مضمّنة لتخزين سهل

    تأتي أداة الكي البخارية المحمولة باليد من السلسلة 3000 من Philips مزوّدتاً بحقيبة مفيدة أثناء السفر أو لتخزينها بسهولة في المنزل.

    المواصفات التقنية

    • الملاءمة

      طول سلك الطاقة
      2 م
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      قابل للطي
      نعم
      جاهز للاستخدام
      30 ثانية
      خزان المياه
      100 مل
      مؤشر ضوئي للبخار
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      نعم

    • جودة النتيجة

      قاعدة البخار
      قاعدة بلاستيكية
      الفولتية
      220 فولت
      الطاقة
      1000 واط

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

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    الآراء

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    • تم اختبار الجهاز من قبل مؤسسة خارجية مستقلة في وضع التوقف التام لمدة 10 ثوانٍ، لقياس مستويات تلوثه بأنواع مختلفة من البكتيريا مثل الإشريكية القولونية 8099 والعنقودية الذهبية ATCC 6538 والكانديدا البيضاء ATCC 10231.
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