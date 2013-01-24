حل صغير وقابل للطيّ

يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات