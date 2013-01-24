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3000 Series

جهاز بخاري محمول باليد

STH3000/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حل صغير وقابل للطيّ حل صغير وقابل للطيّ حل صغير وقابل للطيّ
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    3000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    STH3000/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حل صغير وقابل للطيّ

    يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    حل صغير وقابل للطيّ

    يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    حل صغير وقابل للطيّ

    يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    حل صغير وقابل للطيّ

    يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل. إكتشف كلّ المميزات

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      • صغير وقابل للطيّ
      • جاهز للاستخدام في 30 ثانية تقريبًا
      • 1000 واط، لغاية 20 غ/الدقيقة
      • لا حاجة للوح كيّ
      جهاز بخاري صغير وقابل للطيّ لسهولة استخدامه وتخزينه

      جهاز بخاري صغير وقابل للطيّ لسهولة استخدامه وتخزينه

      يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.

      جاهز للاستخدام في 30 ثانية فقط

      جاهز للاستخدام في 30 ثانية فقط

      جاهز لاستخدام البخار في 30 ثانية فقط. يُعلمك الضوء عندما يصبح بإمكانك استخدام الجهاز للانتهاء في وقت قصير، بدون الحاجة إلى الانتظار وبدون أي عناء.

      1000 واط مع معدل بخار مستمر يصل إلى 20 غ/الدقيقة

      1000 واط مع معدل بخار مستمر يصل إلى 20 غ/الدقيقة

      يولّد الجهاز البخاري الذي نقدّمه بخارًا مستمرًا يصل إلى 20 غ/الدقيقة، بفضل قوته التي تبلغ 1000 واط، لعلية كيّ سريعة ومريحة.

      لا حاجة إلى لوح كيّ! يمكنك توفير الوقت والعناء!

      لا حاجة إلى لوح كيّ! يمكنك توفير الوقت والعناء!

      كيّ بالبخار بدون عناء. يمكنك توفير الوقت عند العجلة، بدون الحاجة إلى الاستعانة بلوح كيّ.

      خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لإعادة التعبئة بسهولة

      خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لإعادة التعبئة بسهولة

      يأتي الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series مع خزان مياه قابل للفك سعة 100 مل، لكيّ لغاية زي كامل بالبخار من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. يمكنك فك خزان المياه من الجهاز البخاري بسهولة وإعادة تعبئته تحت المغسلة.

      يقضي البخار على 99,9% من البكتيريا*

      يقضي البخار على 99,9% من البكتيريا*

      أدّت بنا الأشهر القليلة الماضية إلى البحث عن الحلول الصحية والنظيفة بصورة إضافية. يقضي جهازنا البخاري المحمول باليد على 99,9% من البكتيريا*. ويمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية الأسرّة بالبخار.

      إعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة والغسل مرات أقل

      إعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة والغسل مرات أقل

      يولّد الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بخارًا ساخنًا، لإعادة الرونق إلى ملابسك الدقيقة على الفور وإزالة الروائح الكريهة. يمكنك استخدام ملابسك لمدة أطول من خلال غسلها مرات أقل، وكيّها مرات أقل، وتوفير استهلاك الطاقة في الوقت نفسه!

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها!

      آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها!

      إن الجهاز البخاري الذي نقدّمه آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        Yes

      • الملاءمة

        طول سلك الطاقة
        2 م
        قابل للطي
        نعم
        جاهز للاستخدام
        30 ثانية
        مؤشر ضوئي للبخار
        نعم
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        Yes
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        خزان المياه
        100 مل

      • جودة النتيجة

        الفولتية
        220 فولت
        الطاقة
        1000 واط
        قاعدة البخار
        قاعدة بلاستيكية

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          الآراء

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          • تم اختبار المنتج لدقيقة واحدة من قِبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231.

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