قص الشعر في أي اتجاه بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة

تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة في كل الاتجاهات. مع ما يصل إلى 165000 حركة قص في الدقيقة ، تقصّ شفرات NanoTech Dual Precision كمية أكبر من الشعر بنسبة 25% في كل تمريرة.**