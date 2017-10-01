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    سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي

    SHP2500/10

    صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

    تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي

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    صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

    • موسيقى من التلفزيون المنزلي
    • راحة أثناء ارتدائها مطولاً
    • التحكم المضمن في مستوى الصوت

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      9 - 23000 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      50 مل واط
      الحساسية
      95 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      توصيل الكبل
      متوازٍ، تناظري
      طول السلك
      6 م
      نوع الكبل
      كبلات الألياف الضوئية
      طبقة الموصل
      مطلية بالكروم
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      EAN
      87 12581 58428 3
      الطول
      34.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      21.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.602  كلغ
      الارتفاع
      24.7  سم
      الوزن الصافي
      0.903  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.699  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      24.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      10.7  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      87 12581 58427 6
      الوزن الإجمالي
      0.413  كلغ
      الوزن الصافي
      0.301  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.112  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19  سم
      العرض
      17.5  سم
      العمق
      9.5  سم
      الوزن
      0.3  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      كبل بصري حجم 3,5 مم
      المحوّلات المضمّنة
      مقبس المحوّل حجم 3,5-6,3 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      مادة وصلة الأذن
      قماش
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    Badge-D2C

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