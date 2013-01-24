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صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون
تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون
تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات
صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون
تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون
تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
الملحقات
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
التصميم
الأبعاد