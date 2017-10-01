أطرب حواسك. BASS+‎

أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+‎ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.