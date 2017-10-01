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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    SHB4385BK/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    أطرب حواسك. BASS+‎

    • مشغلات حجم 8,2 مم/جزء خلفي مقفل
    • سماعة مثبتة في الأذن
    • وقت تشغيل لمدة 6 + 6 ساعات
    • ملاءمة آمنة
    أغطية بثلاثة أحجام لتناسب الجميع

    أغطية بثلاثة أحجام لتناسب الجميع

    تتوفر أغطية الأذنين المصنوعة من السيليكون بثلاثة أحجام لتناسب الجميع بشكل أفضل.

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

    مع تشغيل لمدة 6 ساعات، ستحظى بالطاقة الكافية للاستماع إلى موسيقاك لفترات طويلة. وسيكفل لك وصلها بعلبة الشحن تشغيلاً لمدة 6 ساعات إضافية.

    مشغّلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم

    مشغّلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم

    تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

    تحّكم بمكالماتك وموسيقاك ومستوى الصوت

    تحّكم بمكالماتك وموسيقاك ومستوى الصوت

    تحكّم بكبسة زر. يمكنك تفعيل الميزات المختلفة بالضغط على أزرار التحكم مرة أو مرتين أو 3 مرات، وذلك لكي تتمكن من التحكم بسهولة بالسماعات، سواء أردت تشغيل الموسيقى أو تلقي المكالمات.

    علبة شحن صغيرة مزوّدة برباط

    علبة شحن صغيرة مزوّدة برباط

    تشمل كبسولة علبة الشحن الصغيرة والخفيفة رباطًا لربط العلبة بحقيبتك وترك يديك خاليتين.

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1

    عزل صوت رائع

    عزل صوت رائع

    بفضل تصميمها الصوتي في الجزء الخلفي المغلق، تحجب سماعات رأس BASS+‎ الضجيج في الخارج وتبقي الصوت الرائع في الداخل، مع عزل محسّن للضوضاء الهامدة تساهم في جعلك تغوص أكثر في عالم الموسيقى.

    طرف إضافي للثبات لملاءمة محكمة

    طرف إضافي للثبات لملاءمة محكمة

    تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎، المصممة لملاءمة مثالية، بقطعة إضافية للثبات لملاءمة محكمة.

    كبل شحن USB

    كبل شحن USB

    يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      9 - 21000 هرتز
      قطر السماعة
      8,2 مم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الحساسية
      107  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      4.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      17  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.8  سم
      الوزن الإجمالي
      0.61  كلغ
      الارتفاع
      19  سم
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      الوزن الصافي
      0.333  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.277  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      إدارة المكالمات
      • الرد على / إنهاء مكالمة
      • رفض المكالمة
      • التبديل بين المكالمات والموسيقى

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      6  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      50 ساعة
      مدّة التحدث
      6 ساعات

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.4  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.65  سم
      العمق
      5.25  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      الوزن الإجمالي
      0.165  كلغ
      الوزن الصافي
      0.111  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.054  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      9.95  سم
      العرض
      4.85  سم
      العمق
      4.85  سم
      الوزن
      0.091  كلغ

    • الملحقات

      كبل USB
      نعم
      علبة شحن
      نعم
      أغطية للأذنين
      ثلاثة أحجام

    • تصميم

      اللون
      أسود

    Badge-D2C

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