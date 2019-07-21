استحمام مريح بدرجة حرارة آمنة

كوني على ثقة تامة براحة طفلك أثناء وقت استحمامه. استخدمي ميزان الحرارة لتتأكدي من أن درجة حرارة المياه تتراوح دائمًا ما بين 36,5 درجات مئوية و38 درجة مئوية. يجب أن تبقى الحرارة أقل من 39 درجة مئوية حفاظًا على سلامة طفلك.