SCF922/01
جهاز تعقيم صغير وفعال
يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تعقيم الرضّاعات والملحقات بفعالية من خلال وضع الحلمات والأغطية واللهّايات في السلة الصغيرة المضمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع بحيث لا يشغل مساحة كبيرة.
يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.
تدوم دورة التعقيم لمدة 10 دقائق تقريبًا، يتم بعدها إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
يتميّز جهاز التعقيم بتصميم صغير إلا أنه يستوعب ما يصل إلى 5 رضّاعات Avent من Philips سويًا.
تم تصميم عطاء جهاز التعقيم بطريقة ذكية بحيث يمكنك تعليقه على جانب جهاز التعقيم بعد استخدامه، أو استخدامه لإخراج رضّاعات الأطفال وغيرها من المنتجات وترتيبها.
يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.
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