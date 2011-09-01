مصطلحات البحث

AR
EN
  • تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF764/00

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت!

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكواب مزوّدة بقشة

    المنتجات المتوافقة

    أين يمكنني العثور على رقم طراز المنتج؟
    Find my product number
    أين يمكنني العثور على رقم المنتج؟
    تم إيجاد منتجات من أجل لم يتم إيجاد منتجات من أجل

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    قشات إضافية مصنوعة من السيلكون مع فرشاة للتنظيف

    • تشكيلة من القشات الإضافية
    • مع فرشاة
    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    .

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      فرشاة
      1  قطعة
      قشات إضافية
      تشكيلتان

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.