تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات