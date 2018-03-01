SCF751/05
شرب بدون تسرّب
يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه خالٍ من مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقبضَين والفتحة الطرية. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.
إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.
تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.
يساعد الغطاء الصحي على إبقاء القمع نظيفًا، سواء كان في المنزل أو أثناء التنقل.
لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.
الملحقات
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بلد المنشأ
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محتويات العبوة
مراحل التنمية
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