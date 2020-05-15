SCF355/08
تسخين سريع ومتساوٍ
عندما يحين وقت الإطعام التالي لطفلك، سخّني حليبه أو طعامه برفق في 3 دقائق. يقوم الجهاز بالتسخين تدريجيًا وباستمرار لمنع تكوّن بقع ساخنة. يتميز بسهولة استخدامه ويأتي مزودًا بإعداد إذابة سهل الاستخدام ويمكن استخدامه أيضًا لتسخين طعام الأطفال.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سيسخّن جهاز تسخين الرضّاعات كمية 150 مل/5 أونصات من الحليب في غضون 3 دقائق فقط*.
يسمح جهاز تسخين الرضّاعات بتسخين الحليب بسرعة وبشكل متوازن. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الجهاز تركيز السخونة في مناطق معيّنة، وذلك من خلال توزيع الحليب باستمرار أثناء تسخينه.
يتميّز جهاز تسخين الرضّاعات بإعداد مفيد لإذابة الجليد. وهو أكثر أمانًا من إذابة الجليد في المايكروويف وأسهل من استخدام المياه، فما عليك سوى تحديد الإعداد لإذابة الحليب المثلّج أو طعام الأطفال ليصبح سائلاً.
يتوافق جهاز تسخين الرضّاعات تمامًا مع كل الرضّاعات والحاويات من Philips Avent*. ويمكنك استخدامه لتسخين الرضّاعات وحاويات طعام الأطفال بسهولة.
ما عليك سوى تدوير المفتاح لتشغيل جهاز تسخين رضّاعات الأطفال وتحديد إعداد التسخين الذي يناسبك. يأتي جهاز تسخين الرضّاعات مع جدول مراجع مفيد للتسخين لتحديد مدة التسخين اللازمة بسهولة.
يتم تسخين الحليب أو طعام الأطفال ببطء، وسيتم الحفاظ عليه ساخنًا على درجة الحرارة المناسبة، ليكون جاهزًا عندما تحتاجين إليه.
تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.
بالإضافة إلى تسخين الرضّاعات، يمكنك أيضًا استخدام جهاز تسخين الرضّاعات لتسخين طعام طفلك بلطف وبشكل متوازن.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مواصفات التغليف
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.